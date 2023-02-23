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Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da pansiyon yangını: 45 depremzede tahliye edildi
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Burdur'da pansiyonda korkutan yangın: 45 depremzede tahliye edildi

Burdur Tefenni'de bir pansiyonun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında binadan tahliye edilen 45 depremzede ise Gölhisar ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) nakledildi

Burdur'da pansiyon yangını: 45 depremzede tahliye edildi
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AA

Burdur'un Tefenni ilçesinde belediyeye ait pansiyonunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Eşeler Mahallesi'nde 3 katlı öğrenci pansiyonun çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine yangın yerine Tefenni Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekibi ve arazözler sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

45 DEPREMZEDE TAHLİYE EDİLDİ

Pansiyonda konaklayan ve yangın sırasında binadan tahliye edilen 45 depremzede ise Gölhisar ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) nakledildi.

Yangının alt katlara sirayet etmediği ancak binanın çatı katında hasara neden olduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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