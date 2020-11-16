Burdur'da silahlı kavgada vurulan genç öldü

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi için iddianame!

AA

Fatih Mahallesinde kavga ve silah sesleri duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldiklerinde arka camı kırık park halindeki 15 EH 935 plakalı otomobil ve otomobilin yanında yerde pompalı tüfek buldu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada aralarında husumet bulunan M.A. ile M.A. arasında tartışma yaşandığı belirlendi. Başka kişilerin de dahil olduğu kavga sırasında 19 yaşındaki A.B'nin av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi.

Taraflardan birinin kendi imkanlarıyla Bucak Devlet Hastanesine kaldırdığı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada gözaltına alınan şüpheliler M.A, O.A. ile M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, A.B'nin cenazesi ise Antalya Adli Tip Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.