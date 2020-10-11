AA

Karamanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarından ilçe merkezinde kedi ve köpeklerin zehirlendiğine dair paylaşımlar yapılması üzerine Kaymakamlıkça yapılan araştırmada biri sahipli 7 köpeğin ve iki sokak kedisinin zehirlendiğinin tespit edildiği bildirildi.

Olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesine yönelik İlçe Emniyet Amirliğinde özel ekip kurulduğu aktarılan açıklamada, "Tefenni Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak tahkikat başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği yer çevresinde bulunan kamera kayıtları titizlikle incelenmekte olup olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

''OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ''

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede zehirlenen sokak hayvanlarının cesedini hayvanseverlerin bulduğunu söyledi. Hayvanseverlerin zehirlenen hayvanlardan birini kurtardığını anlatan Turan, hayvanların bazılarının da kesici aletlerle yaralanmış halde ölü bulunduğunu dile getirdi. Turan, hayvanseverlerin de suç duyurusunda bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Konu resmi makamlara intikal etti. Biz olayın takipçisiyiz. Gerçekten çok üzücü bir olay, insan ve hayvan sağlığı açısından da çok tehlikeli bir durum. İlçede bazı kişiler, köpek avına çıkmış, hayvanları hem zehirlemişler hem de kesici aletlerle vahşet yaşanmış. Hayvanların ne kadar kötü durumda bulunduğunu fotoğraflar ortaya koyuyor. Yetkililerden bir an evvel konunun aydınlatılmasını bekliyoruz."