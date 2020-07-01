Burdur'da şüphelileri kovalarken düşüp başını taşa çarpan polis şehit oldu

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Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaptığı yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) kent merkezinde devriye görevini yerine getirirken kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu dengesini kaybederek düşüp yaralandığını belirtti.

Akbaş'ın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25 Haziran'da beyin ölümünün gerçekleştiğini aktaran Arslantaş, "Akbaş, yaşam destek ünitesine bağlıyken 1 Temmuz günü şehit olmuştur. Şehit polis memuru Selcan Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınları ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehidin cenazesi bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Şehitliğine defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Selcan Akbaş, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istemiş, şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş, kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı. Şüphelilerden M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.U. ise "memura görevini yaptırmamak" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı. Polis memuru Akbaş ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.