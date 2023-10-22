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        Haberler Gündem Burdur'da uygulamadan kaçarken polisleri yaraladı

        Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı

        Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ihbar üzerine uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçmaya çalışırken 2' si polis 4 kişiye çarptı. 4 kişinin yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 01:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 01:23
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        Uygulamadan kaçarken polisleri yaraladı
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        Olay saat 22.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bekçilerin durumundan şüphelendiği Yurus Emre K. idaresindeki 34 EZT 656 plakalı otomobil bekçilerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

        KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine Türkerler Caddesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçtı.

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        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K.isimli üniversite öğrencisi ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 kişiye çarparak kaçan Yunus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Hasan D.’nin kolunda ve ayağında kırık olduğu, Ali Osman S.’nin ise ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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        #Burdur
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