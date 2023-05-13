BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Burdur başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Burdur ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ