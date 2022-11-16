Burdur amatör kümenin tek kadın saha komiseri



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)Burdur'da Tansu Fırın (29), futbol saha komiseri olarak amatör küme maçlarında görev yapıyor. Kentteki tek kadın saha komiseri olan Tansu Fırın, bu işi kendisi gibi saha komiseri olan eşinin teşvikiyle başladığını söyledi. Futbolcuların kendisine bazen 'abla', bazen de 'hocam' diye hitap ettiklerini belirten Fırın, "Bu işi yapabildiğim sürece yapmaya devam edeceğim" dedi.

Burdur'un tek kadın futbol saha komiseri olan Tansu Fırın, iki sezondur amatör küme maçlarında görev alıyor. Eşi de 3 sezondur amatör küme maçlarında saha komiseri olarak görev yapan Tansu Fırın, "İşimi severek yapıyorum. Burdur'da görev yapan tek kadın saha komiseriyim. Çevremdeki kadınlar da beni görünce özeniyor. 'Biz de olabilir miyiz, nasıl evraklar gerekiyor' diye soruyorlar. Futbol camiasında böyle örnek olabilmek de çok güzel bir şey. Maçlarda görev almak benim için büyük bir zevk. Tabii bazı riskleri de var. Sorunları var. Her işin olduğu gibi bunun da bir zorluğu var ama gurur duyarak, severek yapıyorum" diye konuştu

Eşinin teşvikiyle saha komiseri olarak görev yapmaya başladığını aktaran Tansu Fırın, "İlk başta erkek saha komiseri arkadaşlarım şaşırdı ama onlar da olumlu karşıladı, hatta başka kadınların da saha komiseri olmasını istiyorlar. İnşallah daha çok kadın saha komiseri görev yapar" şeklinde konuştu.

Futbolcuların kendisine bazen 'abla', bazen de 'hocam' diye hitap ettiklerini belirten Fırın, "Futbolcular çok iyiler. Şu ana kadar futbolculardan bana karşı hakaret, kırıcı bir söz duymadım. Bu işi yapabildiğim sürece yapmaya devam edeceğim" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tansu Fırın sahaya çıkarken

Maçta görev yaparken

Tansu Fırın'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-11-16 11:33:30



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