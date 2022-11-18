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Ümit Özdağ: Erdoğan'ın önünü açacak yasaya destek olmayın

DHA

Ümit Özdağ: Erdoğan'ın önünü açacak yasaya destek olmayın


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olmasının mümkün olmadığını belirterek, "Zafer Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye sesleniyoruz; sakın seçimlerin erken tarihe alınmasını gerçekleştirecek bir seçim yenilenmesi yasasına Meclis'te destek olmayın" dedi.
Burdur'da Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "Sığınmacılar gidince daha iyi olacağız, hepimiz iyi olacağız. Sığınmacılar için şu ana kadar 144 milyar dolar harcandı" dedi. Daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Burdur Gazeteciler Cemiyeti'nde gündemi değerlendirdi. Ülkenin seçime doğru hızla ilerlediğini belirten Özdağ, şöyle konuştu:
"Bu seçimde kimin aday olacağı tartışması yoğunlaşıyor. Daha çok Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları yapılıyor ama Cumhur İttifakı'nın adayının da Erdoğan olacağı varsayılıyor. Oysa Erdoğan'ın Anayasa'ya göre, 3'üncü kez aday olması mümkün değil. Daha net ifade etmek gerekirse; Anayasa'ya göre seçimlerin yenilenmesi durumunda ancak Erdoğan aday olabiliyor. Peki, bir ülkede seçimlerin süresinin dolmasına bir veya iki ay kala seçimler yenilenir mi? Neden yenilensin? Seçimlerin yenilenmesi için ancak seçim gerçekleşir, İstanbul'da olduğu gibi seçimden bir ay sonra seçimler yenilenir, bunu anlarız. Ama gerçek seçim tarihine bir-iki ay kala seçimlerin yenilenmesi diye bir şey söz konusu olmamalı. Bu Erdoğan'ın tekrar aday olması için başvurulan yoldan başka bir şey değildir ve bunun için de en az 360 oya ihtiyaç var."
CHP VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İYİ Parti yetkilileri, Erdoğan'ın yeniden aday olmasını mümkün kılacak bir adımı atacaklarını ve seçimlerin yenilenmesi yasasına destek vereceklerini söylediler" diyen Özdağ, "Zafer Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye sesleniyoruz; sakın seçimlerin erken tarihe alınmasını gerçekleştirecek bir seçim yenilenmesi yasasına Meclis'te destek olmayın. Eğer CHP ve İYİ Parti 360'ı tamamlayıp, Erdoğan'ın adaylığının önünü açarlarsa yapabilecekleri bir şey kalır geriye, o da seçimlerin mart ayında yapılması için bastırmak. Çünkü seçimler mart ayında yapılırsa eski yasaya göre, yapılacak. Ve eski yasaya göre yapılırsa yüzde 10 barajı ittifak için geçerli olacak" dedi.
Burdur ziyaretini tamamlayan Özdağ, daha sonra Isparta'ya geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-11-18 15:13:47

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