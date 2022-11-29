Davutoğlu: Kur korumalı tarım dönemi başlayacak



Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Organik tarımı teşvik edeceğiz ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yöneleceğiz. Faizciyi değil üreticiyi destekleyeceğiz. Hayat pahalılığına karşı tüketiciyi koruyacağız fakat üreticiyi ezerek tüketiciyi korumak değil üreticiyi teşvik edecek anlayışı tarıma getireceğiz. Kur korumalı tarım dönemi başlayacak" dedi.

Burdur'da temaslarda bulunan Ahmet Davutoğlu, Bucak Ziraat Odası'nı ziyaret edip, Oda Başkanı Bilal Özel'den tarımsal üretime ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde süt fabrikasına giden Davutoğlu, işletme sahibi Süleyman Duran ile konuşup sorunları dinledi. Burada işçilerle de bir araya gelen Davutoğlu, fabrika çıkışı açıklama yaptı.

Tarımda alarm verici sinyaller olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Bu sadece Burdur'da değil tüm Türkiye'de var. Özellikle hayvancılıkta bu bölge. Türkiye'nin en saf, en temiz tütünün üretildiği, en doğal hayvanların yetiştirildiği bir bölge fakat son dönemde süt maliyetleri ile fiyatları arasındaki dengesizlik, üreticiden tüketiciye giden kanalların tıkanması; süt üreticisinin bu alanı bırakıp, ineklerini kesime gönderdiği dönemden geçiyoruz. Bu Türkiye için büyük bir tehlike. Süt çocukluktan itibaren insanoğlunun en temel ihtiyacıdır. Türkiye gibi bir ülkede süt konusunda böyle bir kriz yaşanıyorsa bu temel ihtiyaç güvenlik sorunu haline gelmiş demektir. Çocuklarımızın ilk ve ortaokul çağlarındaki büyüme kaynağı peynirden yoğurda birçok alanda temel malzemesi süt" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde milletin tercihi ile tekrar iktidar nasip olduğunda faizcilere giden, kur korumalı mevduata giren, hiç üretmeden, oturduğu yerde para kazanan kesimlere giden kaynakları keseceğiz. Burdur ve Bucak gibi güzel diyarlarda alnının akıyla helal rızık için çaba sarf eden çiftçilerimize bu kaynakları aktaracağız. Tarım politikasını devreye sokarak, havza bazlı tarım üretimlerini teşvik edeceğiz. Çiftçilere bugün verilen destekler 40 milyar TL civarında. Çiftçilerimizi ayağa kaldırmadan Türkiye'yi ayağa kaldıramayız. Özellikle meralar, hayvancılık alanlarını genişletmek, yem fiyatlarını mutlaka sübvanse edip, kur korumalı mevduat yerine, kur korumalı yem, gübre ve mazot gibi kur artışlarından etkilenmeyecek şekilde bunları yapacağız. Burdur'a has çörekotu sıkıntılarını az önce dinledim. Çörek otu, Burdur'un en kaliteli ürünlerinden biri. Organik tarımı teşvik edeceğiz ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yöneleceğiz. Faizciyi değil üreticiyi destekleyeceğiz. Hayat pahalılığına karşı tüketiciyi koruyacağız fakat üreticiyi ezerek tüketiciyi korumak değil üreticiyi teşvik edecek bir anlayışı tarıma getireceğiz. Kur korumalı tarım dönemi başlayacak." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2022-11-29 16:51:25



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