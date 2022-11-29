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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davutoğlu: Kur korumalı tarım dönemi başlayacak (2)

DHA

Davutoğlu: Kur korumalı tarım dönemi başlayacak (2)


`SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDIĞINDA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ´
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Burdur'da ilk olarak açık pazar yerinde vatandaşlara hitap etti. Davutoğlu daha sonra Salı pazarındaki satıcılarla sohbet etti ve alış-veriş yaptı. Davutoğlu iki lise öğrencisine de yazdığı 'Duruş-Gençlerle Yüz Yüze' kitabını imzaladı.
Daha sonra Burdur Gazeteciler Cemiyeti´ne geçen Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'nin 6'lı ganyan tanımlamasının nezaketsizlik olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Türk demokrasisi 75 yıllık bir demokrasi. Hiçbir dönemde farklı düşüncelere sahip 6 siyasi lider bir araya gelip de memleket meselesini konuşmadılar hiçbir dönemde. Bir örnek gösterin var mı?" dedi.
69 başlıkta içinde ekonomi, istihdam, tarım, sanayi ve enflasyonla mücadelenin olduğu bir hükümet programı açıklayacaklarını aktaran Davutoğlu, "Bu 6 parti hepsi farklı mecralardan geliyor ama bir araya gelmişiz. Ama Bahçeli´yle Erdoğan'ın perde gerisi görüşmeleri. Biz bir defa yemek ikram ediyoruz birbirimize onlar birbirlerine kahve bile ikram ediyorlar mı bilmiyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Görüşmelerinden tek bir açıklama duydunuz mu? Kendi kurmayları da bilmez. Son derece şeffaf bir şekilde yönetiyoruz" dedi.
`İLK DEFA TÜRKİYE'DE 6 PARTİ BİR ARAYA GELDİ´
Parlamenter sisteme geçerken 6 liderin geçiş sürecinin yol haritasını çıkaracağını belirten Davutoğlu, hangi ilkelerle geçiş sürecini yöneteceklerini açıklayacaklarını kaydetti. Ondan sonra herkesin kendi mücadelesini vereceğini belirten Davutoğlu, şöyle dedi:
"72 alt başlıkta, 9 ana başlıktaki politikalarımızı açıklayacağız. Dün bunların 36 önemli başlığı tek tek 6 lider, bazılarında bazı partiler farklı düşünüyordu, oturduk konuştuk. 36 ana başlıkta enflasyonla mücadele var, sosyal yardımlar var, Sosyal Sigortalar Kurumu var, emekli maaşları var, EYT var, hepsi var. Dün oturduk 6 lider tek tek bunların üzerinden geçtik. Öyle 67 saat boş geçmiyor. Bu arada `iktidarın taktik ayak oyunları nedir bunlara karşı biz ne yapacağız´ diye onları da konuşuyoruz. İlk defa Türkiye'de 6 parti bir araya geldi ve anayasa reformu, anayasa değişikliği paketi açıkladı. Hadi yapsınlar. Bahçeli bir şey açıkladı, Erdoğan ona onay verdi mi, bunlar bittiği zaman elimizde hükümet programı gibi 6 partinin her konuda anlaştığı bir metin olacak. Bir de 6 lider ülkeyi yönetirken hangi ilkelere göre yöneteceğiz, hangi temelde bu da elimizde olacak."
`NİYE BASKI YAPIYORLAR BİZE?´
Cumhurbaşkanlığı adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna Ahmet Davutoğlu, şu yanıtı verdi:
"Biz en başında söyledik. Hiçbir zaman `biz şu ay açıklayacağız´ dedik mi? Demedik. Bütün liderler, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Babacan, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Uysal hepimiz dedik ki `seçim takvimi açıklandığı gün açıklayacağız´. Niye baskı yapıyorlar bize? Belki daha önce yaparız o bize bağlı bir şey. Ama kimse o soruyu sorma hakkına sahip değil. Ama merak etmeyin. Öyle bir çerçeve oluşturacağız ki bizim Cumhurbaşkanımız sadece Cumhurbaşkanlığı yapacak. Başka hiçbir iş yapmayacak. Ne yakınları, ne çevresi Cumhurbaşkanlığı makamının semtinden geçemeyecek, geçmeyecek."
Ahmet Davutoğlu daha sonra Ziraat Odası, Burdur Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası´nı ziyaret etti. Davutoğlu partisinin Burdur İl Başkanlığı'nın açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı. (DHA)Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-11-29 20:53:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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