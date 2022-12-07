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Evinin önünde tüfekle vurularak öldürülmüştü, 2 kişi tutuklandı

DHA

Evinin önünde tüfekle vurularak öldürülmüştü, 2 kişi tutuklandı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde Gökhan Tombak'ın (38) evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen mahalleli, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak'ın evinin önünde yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin kontrolünde, Tombak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Tombak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede, Tombak'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki iş yerinin güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarmanın araştırması sonucu olayla ilgili İ.Ü., H.U., A.U., E.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası H.U., yeniden gözaltına alınıp, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, H.U.´nun tutuklanmasına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2022-12-07 11:10:16

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