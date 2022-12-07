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Üniversiteli Gizem, kazada öldüğü yere 19 çiçek ve fotoğrafları koyularak anıldı

DHA

Üniversiteli Gizem, kazada öldüğü yere 19 çiçek ve fotoğrafları koyularak anıldı


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, 6 yıl önce belediye kamyonunun çarpmasıyla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) ailesi, rahatsızlıkları nedeniyle Burdur'a gelemeyince öldüğü yere çiçekçi aracılığıyla, 19 çiçek ve kızlarının fotoğraflarını bıraktırdı.
Burdur'da, Halk Pazarı Caddesi'nde 7 Aralık 2016'da, Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, hayatını kaybetti. Denizli'de oturan ve her yıl kazanın olduğu yere gelip karanfil bırakan baba Ömer Çakal ve anne Teslime Çakal, son 2 yıldır pandemi nedeniyle kente gelemedi. Teslime Çakal'ın rahatsızlığı nedeniyle bu yıl da gelemeyen Çakal çifti, Burdur'daki çiçekçiye, kazanın yaşandığı kaldırıma  kızlarının yaşı kadar çiçek ve fotoğraflarını bıraktırdı.
'SİZ BENİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜNÜZ'
Medine Gizem Çakal'ın fotoğrafının üzerindeki "Ben Medine Gizem Çakal. Gurbette üniversiteye giderken öldürülen ben, ne yaptım size? Hatta babama 'Ben nüfusumu Burdur'a alacağım. Burdur Belediyesi ve esnafı kazansın. Esnafın tek geliri asker ve öğrenci' dedim. Siz beni göz göre göre öldürdünüz. Oysa ben Müze Parkı'nda söz vermiştim babama. Takipçisi olacağız. Gizem Çakal için adalet" yazısı dikkati çekti.
TAZMİNAT DAVASI İSTİNAFTA
Çakal ailesinin kızlarının ölümünden sonra Burdur Belediye Başkanlığı ve şoför Ramazan Altınsoy ile aracın sigorta şirketi aleyhinde açtıkları ve geçen yıl sonuçlanan maddi ve manevi tazminat davası ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara bağlanmayı bekliyor. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, Çakal ailesine 300 bin TL manevi tazminatın, olayın meydana geldiği 7 Aralık 2016'dan itibaren yasal faiziyle birlikte sürücü Ramazan Altınsoy ve Burdur Belediye Başkanlığı'ndan alınıp aileye ödenmesine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca 254 bin lira maddi tazminatın 7 Aralık 2016'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle Burdur Belediyesi, sürücü Ramazan Altınsoy ve aracın sigorta şirketinden alınıp Çakal ailesine verilmesine karar vermişti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-12-07 11:29:06

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