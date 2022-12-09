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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Artık spor ülkesiyiz (2)

DHA

Bakan Kasapoğlu: Artık spor ülkesiyiz (2)


YURT AÇILIŞINA KATILDI
Burdur'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Strateji Arama Çalıştayı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Mehmet Akif Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi´nde yapımı tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu açılışını yaptı. Bakan Kasapoğlu yurt açılışında yaptığı konuşmada, şöyle dedi:
"Bu güzel üniversitenin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde yer alan yurtlarımıza yeni bir yurdumuzu ekliyoruz. 1900 kişi kapasiteli yurdumuzun öncelikle üniversitemiz öğrencileri için, ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Birileri bunu hayal dahi edemiyor. Bunun hesabını bile yapmıyorlar ama biz sadece bu hafta, Osmaniye'de 1300 kişilik yurdumuzu açtık. Ondan önceki gün Uşak'ta açtık 2 bin 500 kişilik yurdumuzu. Kız yurdu idi o da. Burada da 1900 kişilik yurt. Dolayısıyla bir hafta-10 günlük süreçte 5 binden fazla kapasiteyi ülkemize kazandırdık. Biliyorsunuz bu yıl 850 bin kapasiteye çıktık, 800´den fazla yurt."
Bakan Kasapoğlu açılıştan sonra Safahat Kız Yurdu salonunda Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörlerle toplantı yaptı. Kasapoğlu, programlarının ardından karayolu ile Ankara'ya döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-12-09 20:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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