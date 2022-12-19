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Amatör lig maçında berabere biten maç sonrası olay çıktı

DHA

Amatör lig maçında berabere biten maç sonrası olay çıktı


Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (Makü Spor), Keçiborlu Belediyespor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından olay çıktı. Polis, futbolcular ve taraftarların birbirine girdiği olayı önlemekte güçlük çekti.
BAL'da ilk dört haftayı galibiyetle tamamlayarak çıkışa geçen Burdur Makü Spor, 5'inci haftada deplasmanda Sandıklıspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. 6'ncı haftayı bay geçen Burdur temsilcisi, 7'nci haftada evinde konuk ettiği Kumluca Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. 20 kasım tarihinde deplasmanda oynadığı 8'inci hafta maçında Beta Trafo Ereğlispor'u 1-0 yenen mavi pembeli ekip, o tarihten bu yana galibiyete hasret kaldı.
9'uncu haftada evinde Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilen Burdur Makü Spor, 10'uncu haftada deplasmanda Belediye Bolvadin Termalspor'a 2-1 yenildi. 11'inci haftada evinde Sarayönü Belediyespor'la 2-2 berabere kalan mavi pembeliler dün oynanan 12'nci hafta maçında rakibinin sahasının bakımda olması nedeniyle Atabey İlçe Stadı'nda Keçiborlu Belediyespor'la karşılaştı.
MAÇ SONUNDA OLAYLAR ÇIKTI
Rakibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı İzmir bölgesinden Emre Koçanal, Ozan Tunçer ve Muhammet Dağ hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Keçiborlu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Burdur Makü'nün 90+7'de Fethi Fındık'ın attığı golle bir puanı kurtardığı maçın bitiş düdüğü ile saha dışı karıştı. Polis, futbolcular ve taraftarların birbirine girdiği olayları önlemekte güçlük çekti. Hakem üçlüsü olayların yatışmasının ardından polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burdur Makü Spor bu sonuçla 21 puan ve averajla 6'ncı sırada yer aldı. Makü Spor, 13'üncü haftada evinde üçüncü sıradaki Manavgat Belediyespor'u konuk edecek. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maç seremonisi
-Çıkan olaylar
-Polis müdürünün Keçiborlu taraftarlarına 'birbirinizi mi öldüreceksiniz' diye bağırması
-Hakemlerin polis eşliğinde soyunma odasına gidişleri
DHA-Bölge Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-12-19 10:10:19

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