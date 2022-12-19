Yeni doğan kız bebek, battaniyeye sarılı olarak terk edildi

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş kız bebek, bir evin önüne bırakılmış halde bulundu. Battaniyeye sarılı ve hipotermi geçirdiği belirlenen kız bebek, entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah saatlerinde, hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapı önünde battaniyeye sarılmış bebek olduğunu fark etti. Taşlıoğlu, daha sonra köy muhtarına haber verdi. Terk edilen bebek, muhtarın haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada hipotermi geçirdiği, göbek bağının ise taş ile ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Saat 02.00 sıralarında doğduğu ve terk edildiği tahmin edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-12-19 15:54:31



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