Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı (2)



'SİZİ CUMHURBAŞKANIMIZ OLARAK GÖRECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi'nin toplamı 300 milyon TL üzerindeki yatırımlarıyla ilgili toplu açılış törenine katıldı. Belediyeye ait kültür merkezindeki törende; Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile milletvekilleri ve vatandaşlar yer aldı. CHP'li Ercengiz, belediyenin yatırımlarını anlattığı konuşmasında, 21 Aralık'ın en uzun gece olduğuna işaret ederek, "İşte bugün, uzun ve karanlık gecelerden kurtulacağımız ilk gün. Bugünden itibaren martın sonu baharı, yazın başında ise iktidarı göreceğiz. İşte o gün hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, tarlanın bereketi sofraya taşınacak, halkımızın yüzü gülecek. Allah'ın izni, halkımızın teveccühüyle 2023'te CHP'nin önderliğinde, Millet İttifakı'nın iktidarında, sizi cumhurbaşkanımız olarak göreceğiz" dedi.

Başkan Ercengiz'in bu sözleri salonda alkışlandı.

BURDUR TÜRKÜSÜYLE SAHNEYE ÇIKTI

Burdur'un meşhur türküsü 'Hadi Gari Sen de Gel' eşliğinde, 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganıyla kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün olanaksızlıklara rağmen belediye başkanlarının çok güzel hizmetler verdiklerini anlattı. Kentlerde meydanların önemli ve vatandaşların enerjisini boşalttığı alanlar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi'nin İl Özel İdare binasının yıkılıp meydanın genişletilmesi yönündeki talebinin reddedildiğini belirterek, "Başkan, hiç meraklanma az kaldı, o binayı sana vereceğiz. Burdurlulara hak ettiği güzel bir meydanı hep beraber yapacağız" dedi.

ABD VE İNGİLTERE SUÇLAMALARINA YANIT VERDİ

Güzel coğrafyada beraber yaşamak istediklerini, kavga istemediklerini belirten Kılıçdaroğlu, önemli bir konuya değinerek, "Dünyanın teknolojide en önemli üniversitesine gittim. Yani Amerika MİT'ye, Harvard'a gittim. İngiltere'de üniversitelere gittim. Bana hep şu suçlamayı yaptılar, 'Vay efendim, siz oraya icazet almaya mı gidiyorsunuz?' Hayır efendim, biz Kuvayimilliyeciyiz, biz icazeti sadece ve sadece sizden alırız, başka bir yerden almayız. Bizim kitabımızda, 'Öyle git dışarıya el avuç aç, yalvar yakar, 'Para ver cebimi dolduracağım, doları dolduracağım, efendim oğlum buradan dolar göndersin, bilmem New York'ta 30-35 katlı gökdelenler yapsın' bizim kitabımızda bunlar yoktur, biz haram yemeyiz. Haramla ilgilimiz yoktur. O nedenle helalleşelim dedim. Biz oraya şunun için gittik. Artık Türkiye teknoloji çağını yakalamak, büyümek zorundadır, teknoloji konusunda Türkiye, dünyaya meydan okumak zorundadır" diye konuştu.

COVID-19 AŞISINI ÖRNEKLEDİ

Cep telefonlarından örnek verip, hiçbirinin Türkiye'de üretilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nerede? Yabancı ülkelerde. Kimin pazarıyız biz? Katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarıyız. Biz, Türkiye pazar olmasın, Türkiye üretsin, ürettiğini bütün dünyaya satsın ve gururlu, onurlu bir ülke olsun istiyoruz. 21'inci yüzyıl bilim-bilgi yüzyılıdır. Niye gittiğime somut bir örnek vereceğim. Almanya'da Türkiye kökenli 2 vatandaş Covid-19 aşısını buldu. Alman ekonomisine yaptıkları katkı 2 kişinin 140 milyar dolar. Ben isterdim ki onlar Türkiye'de olsaydı, onları kaçırmasaydık, burada üretselerdi, 140 milyar doları da biz kazansaydık. Ama bugün devleti yönetenlerin bunlardan haberi bile yok. Zaten üzüldüğüm nokta da o. Biz büyüyeceğiz ve gelişeceğiz. Türkiye sığınmacıların, çöplerin deposu olmasın. Biz üretelim, kazanalım, ürettiğimizle kazanalım, gururlanalım. Bizim üniversitelerimizin de bilgi üretmesi lazım. Bunun için gittim. Bilmenizi isterim ama onlar bilmiyorlar, farkında değiller."

'70 KİŞİLİK EKİP KURDUK'

Bilimin, bilginin, aklın ne olduğunu bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz, 'Akıl akıldan üstündür' kavramının ne kadar değerli olduğunu bilir. Bu kardeşiniz 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin' diyen Peygamberimizin sözünü bilir. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyenin kim olduğunu gayet iyi bilir. Bilgi, bilim ayrı bir şeydir, bilgiden bilimden koptuğunuzda katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. O nedenle Türkiye'nin teknoloji devrimini, çağını yakalaması lazım. Yakalamazsak sonumuz felaket olur. O nedenle Türkiye, yeni bir hamleyi başlatmak zorundadır. Hem Amerika'da hem İngiltere'de çok sayıda Türkiye kökenli bilim insanlarıyla 70 kişilik bir ekip kurduk. 24 saat çalışacak bu ekibimiz. Türkiye nasıl büyür, bilimde, teknolojide nasıl kalkınır ve Türkiye kendi bölgesinde, Avrupa'da, Kafkaslarda, Orta Doğu'da nasıl daha güzel ve daha güçlü bir ülke olabilir? Çünkü şuna inanıyorum, bizi iktidar yapacaksınız ve bugünden biz neyi nasıl yapacağımızın hesabını yapmak zorundayız."

'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP ONA GÖRE OY VERİN'

Konuşmamasında; 5'li çete, uyuşturucu baronları, yeraltı dünyasıyla mafyaya hesap sorulacağını ve Türkiye'den sileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan şu talepte bulundu:

"Tek isteğim var, yarın sandığa gideceksiniz. Bu bir maraton, maratonun sonuna doğru geliyoruz. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz o ayrı bir şey. Ama önümüzdeki süreçte sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyup ona göre oy verin. Tek isteğim bu, elinizi vicdanınıza koyun. Çocuklarınızı, gencecik pırıl pırıl evlatlarınızı düşünün. Niye geleceği yurt dışında arasınlar? O zaman bir sorunumuz var, biz yetiştireceğiz, fedakarlığı çekeceğiz ama elin oğlu sıfır maliyetle bizim en zeki çocuklarımızı alacak, kendi ülkesinde çalışacak. Niye bunlar kendi ülkesinde, Türkiye'de çalışmıyorlar? Neden onlara bu imkanı sağlamıyoruz?" (DHA)

Mehmet ÇINAR-Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mehmet ÇINARMesut MADAN

2022-12-22 14:50:27



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