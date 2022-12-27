Zimmet soruşturmasında evine polis geldi, intihar etti (2)

SORUŞTURMADA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tefenni Mal Müdürlüğü'ne yönelik zimmet soruşturması başlatıldığı ve toplam 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildiği öğrenildi. Antalya, Burdur merkez ve Tefenni ilçesinde operasyon yapıldığı, 9 şüphelinin adreslerinde gözaltına alındığı kaydedildi. Eve gelen polise kapıyı açmayıp tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren Abdurrahman A.'nın da bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-12-27 16:01:06
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