Ormancılardan kaçak çam kesimine karşı nöbet



Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da orman muhafaza memurları, yılbaşı öncesi izinsiz çam kesimini önlemek için 7 gün 24 saat esasına göre devriye görevi yapıyor.

Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, ormanlarda gece gündüz yapılan koruma faaliyetlerinin daha da sıklaştırıldığını anlattı. Karataş, "Yılbaşının yaklaştığı şu günlerde ülkemizde olduğu gibi ilimizde de kaçak çam kesimleri yapılmakta. Bu nedenle koruma ekiplerimizle 7 gün 24 saat çalışarak kontrollerimizi sıklaştırdık" dedi.

'Yeşil vatan'ı korumak için çalıştıklarını vurgulayan Karataş, "Arkadaşlarımız devriye görevlerine devam ediyor. Aslında vatandaşlarımızın yılbaşı için çam kesmesine gerek yok. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz yılbaşı çamı niteliğindeki fidanları cüzi ücretle talep etmeleri durumunda verebiliriz. İzinsiz ağaç kesenleri gören vatandaşlarımızın da 112 ihbar hattına bildirerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Müdürlük olarak 30 Aralık Cuma günü vatandaşlarımızın ağaç keserek değil fidan dikerek yeni yıla girmeleri için ücretsiz fidan dağıtacağız" diye konuştu.

Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Burdur merkez, Ağlasun, Kemer, Yeşilova ve Aziziye olmak üzere 30 orman muhafaza memurunun görev yaptığını vurgulayan Sefa Karataş, 2022 yılında il genelinde 750 bin fidan diktiklerini söyledi. Karataş, "150 hektarda toprak muhafaza çalışması, 300 hektar alanda endüstriye plantasyon çalışması yaptık. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü olarak 100 köye 6 milyon lira tutarında süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı desteğinde bulunduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-12-29 10:15:11



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