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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarptığı polis yaralandı

DHA

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarptığı polis yaralandı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle görevli polis memuru Rafet Adatepe'ye çarpıp kaçtı. Kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alınırken, yaralanan Adatepe hastanede tedaviye alındı. Yaralı polisi ziyaret eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, sürücünün 2.56 promil alkollü çıktığını söyledi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bucak bölge trafik kontrol noktasında meydana geldi. Polis ekipleri yaptıkları denetimde, 07 ADL 84 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü M.Ö., polis memuru Rafet Adatepe'ye çarpıp, otomobiliyle olay yerinden kaçmaya başladı. Diğer ekiplerin peşine düştüğü M.Ö., otomobiliyle biri polis aracı olmak üzere 3 araca daha çarptı. Otomobil kısa sürede durdurulurken, sürücü M.Ö. gözaltına alındı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ö.'nün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru Rafet Adatepe ise ambulansla götürüldüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaralı polis memuru Rafet Adatepe'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Adatepe'nin genel durumuyla ilgili kendisinden ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Arslantaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle yaralanan polis memurumuza, ailesine ve emniyet teşkilatımıza 'geçmiş olsun' diyoruz, Rabbim beterinden saklasın. Saat 22.30 sıralarında Bucak bölge trafik kontrol noktasında durdurulmaya çalışılan bir araç maalesef görevli polis memurumuza çarpıyor. Sonrasında ekiplerimiz tarafından kovalamaca sonucu hızlı bir şekilde araç ve sürücüsü yakalandı. Şu anda öğrendiğim sürücü 2.56 promil alkollü çıktı. Bundan sonraki kısmını adalet teşkilatımız devralıyor. Yaşanmasa dediğimiz bir olay ama halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız, arkadaşlarımız da bu görev bilinci içerisinde çalışıyor. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.
Vali Arslantaş'a ziyareti sırasında Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal eşlik etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2023-01-08 11:13:57

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