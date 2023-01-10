Kurusıkı tabanca ve benzinle ev basıp, ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit etti

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Kemer ilçesinde 2 bidon benzin ve kurusıkı tabancayla kayınpederinin evini basıp rasgele ateş açan Ç.O. (34), bir süredir ayrı yaşadığı eşi H.O.'yu (23) ölümle tehdit etti. Evden kaçan kayınvalidenin haber verdiği jandarma, Ç.O.'yu gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Ç.O. yanına aldığı 5 litrelik 2 bidon benzin ve kurusıkı tabancayla, eşinin kaldığı kayınpederinin evini bastı. Eve zorla giren Ç.O., hakkında uzaklaştırma kararı aldıran bir süredir ayrı yaşadığı eşi H.O., 2,5 yaşındaki çocuğu, kayınpederi H.K. ve kayınvalidesi F.K.'yi bir odaya kapattı. Ç.O. yanındaki kurusıkı tabancayla rasgele ateş açıp, eşini ölümle tehdit etti. Ç.O., bu sırada KADES uygulamasını kullanmak isteyen eşinin elinden cep telefonunu da aldı. Damadının bir anlık dalgınlığından faydalanan kayınvalide F.K., evden çıkıp muhtara giderek durumu anlattı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Ç.O.'yu gözaltına aldı. Ç.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-01-10 16:37:32



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