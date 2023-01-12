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Burdur'da şiddetli yağış; evler ve tarım arazileri su altında kaldı

DHA

Burdur'da şiddetli yağış; evler ve tarım arazileri su altında kaldı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Sel sularının dolduğu yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.
Bucak ilçesi ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayarak gün boyu süren şiddetli yağış, bugün de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Boğazköy'ün içinden geçen dere taştı. Köydeki çok sayıda ev, ahır, ekili ve dikili alan sel sularının altında kaldı. Her yıl aşırı yağışlarla birlikte aynı senaryonun yaşandığını söyleyen köylüler, yıllardır yaşadıkları sorunun çözümü için destek beklediklerini aktardı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının köyün içinden geçen derede taşkına neden olduğunu vurgulayan köylüler, derenin ıslah edilerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki AntalyaBurdur kara yolu kenarında bulunan DSİ kanalına bağlanmasını istedi.
Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Ayşe Altınbayrak, "Ben 50 senedir bu derenin önündeyim, bakan eden yok. Dağlardan gelen dere suyu evimize, hayvan ahırlarımıza zarar veriyor yetkililerden bu derenin bir an önce yapılmasını istiyorum" dedi.
'HAYVANLARIM İKİ GÜNDÜR SULAR ALTINDA'
Aynı köyden Mustafa Özek, "Dağlardan gelen dere köy içerisine aktığı için hemen hemen her yıl aynı çileyi çekiyor, aynı sorunu yaşıyoruz. Hayvanlarım iki gündür sular altında kaldı. Saman balyalarımız sular altında kaldı. Dereden gelen su AntalyaBurdur kara yolu kenarında bulunan Antalya'ya akan DSİ kanalına bağlanmadığı sürece biz her yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm istiyoruz" diye konuştu.
'YAĞMUR YAĞACAK DİYE KORKUYORUZ'
Derenin AntalyaBurdur kara yolu yanında bulunan kanala bağlanmasını istediklerini belirten Hakkı Özdil, "Bu su baskını sıkıntısını her yıl yaşıyoruz. Yağmur yağacak diye korkuyoruz. Çünkü dereden sel geldiği zaman bu hale geliyor. Geçen yıl da aynı sorunu yaşadık. Sayın vekillerimiz kalıcı çözüm için söz verdiler ama zerre kadar gelişme olmadı. Zor durumdayız, yetkililerin bizi duymasını istiyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'SUYUN İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'
Köy sakinlerinden Niyazi Şener, "Köyümüzün üçte birini su bastı. Malımız, mülkümüz, hayvanlarımız sular altında, yetkililerden yardım bekliyoruz. 58  yaşındayım, yıllardır suyun içerisinde yaşıyoruz " dedi.  
'TARLA SAHİPLERİNDEN FERAGAT İSTENİYOR'
Boğazköy Muhtar vekili İsmail Gökkara da, "Dağdan gelen derenin AntalyaBurdur kara yolu yanında bulunan DSİ kanalına bağlanması gerekiyor. Derenin geçeceği yerdeki tarla sahiplerinden feragat isteniyor. Bir kısım vatandaş feragat verirken, bir kısmı vermiyor. Dere yapılamadığı için her yıl ova bölgesine yapılan evler, ahırlar, ekili ve dikili sahalar sular altında kalıyor. Sorun derenin DSİ kanalına bağlanması ile sona erecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2023-01-12 15:33:11

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