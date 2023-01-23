(ÖZEL) Yıllardır bakımını yaptığı kortlarda şimdi raket sallıyor



Galip Kaya: Lisansımı çıkartıp tenis turnuvalarında mücadele etmek istiyorumBurdur Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Korkmaz: Tenisin yaşı yokturMesut MADAN / BURDUR, (DHA)Burdur'da tenis kortlarında görevli Galip Kaya (52), önceleri hiç ilgilenmediği tenis sporunu yapmaya başladı. Galip Kaya, "8 yıldır kortlarda görevliyim. İlk zamanlar bu spora hiç hevesim, ilgim yoktu. Bu sporu yapmaktan mutluyum" dedi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 18 yıldır görevli olan ve son 8 yıldır tenis kortlarının bakımından sorumlu olarak çalışan Galip Kaya, Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz'ın teşviğiyle tenise başladı. Kaya, mesai saatleri dışında haftanın 3-4 günü, günde 2 saat tenis antrenmanı yapıyor.

GALİP KAYA: LİSANSIMI ÇIKARTIP TENİS TURNUVALARINDA MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM

Lisans çıkarttıktan sonra turnuvalarda mücadele etmek istediğini ifade eden Galip Kaya, "8 yıldır kortlarda görevliyim. İlk zamanlar bu spora hiç hevesim, ilgim yoktu. Sağ olsun tenis il temsilcisi Hasan Korkmaz hocamın teşviğiyle bu spora başladım. Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ederim. Bu sporu yapmaktan mutluyum. 1 aydır mesai saatleri dışında haftanın 34 günü Hasan hocamla çalışıyoruz. Kademe kademe ilerliyorum. İnşallah ileride lisansımı çıkartıp tenis turnuvalarında mücadele etmek istiyorum. Seyretmekten keyif alıyordum ama hiç aklımda yokken bir anda kendimi elimde raketle tenis kortunda buldum. Severek yapıyorum bu sporu" şeklinde konuştu.

BURDUR TENİS İL TEMSİLCİSİ VE ANTRENÖR KORKMAZ: TENİSİN YAŞI YOKTUR

Galip Kaya'nın tenis oynamak için çok hevesli olduğunu belirten Burdur Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Hasan Korkmaz ise "12 yıldır Burdur'dayım. Burdur'da tenis oynayan çok az olmasına rağmen geçen sürede ilgiyi artırdık. Birçok turnuva yaptık. Birçok veteran sporcuya lisanslar çıkarttık. Galip Bey tenis kortlarımızın bakımıyla ilgilenen görevli bir arkadaşımız. Tenis oynayanlara ilgiyle 'ben de oynarım' der gibi bakıyordu. Birlikte antrenmanlara başladık. Haftada 34 gün antrenman yapıyoruz. Kendisi inanılmaz hevesli. İnşallah lisansını da çıkartıp federasyon turnuvalarında resmi olarak oynatmayı düşünüyoruz. Tenisin yaşı yoktur. Burdur'da tenisi en tepelere getirmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Galip Kaya'nın açıklamaları

Antrenmandan görüntüler

Hasan Korkmaz'ın açıklamaları

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-01-23 10:06:27



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