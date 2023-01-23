(ÖZEL) Yıllardır bakımını yaptığı kortlarda şimdi raket sallıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Yıllardır bakımını yaptığı kortlarda şimdi raket sallıyor

DHA

(ÖZEL) Yıllardır bakımını yaptığı kortlarda şimdi raket sallıyor


Galip Kaya: Lisansımı çıkartıp tenis turnuvalarında mücadele etmek istiyorumBurdur Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Korkmaz: Tenisin yaşı yokturMesut MADAN / BURDUR, (DHA)Burdur'da tenis kortlarında görevli Galip Kaya (52), önceleri hiç ilgilenmediği tenis sporunu yapmaya başladı. Galip Kaya, "8 yıldır kortlarda görevliyim. İlk zamanlar bu spora hiç hevesim, ilgim yoktu. Bu sporu yapmaktan mutluyum" dedi.
Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 18 yıldır görevli olan ve son 8 yıldır tenis kortlarının bakımından sorumlu olarak çalışan Galip Kaya, Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz'ın teşviğiyle tenise başladı. Kaya, mesai saatleri dışında haftanın 3-4 günü, günde 2 saat tenis antrenmanı yapıyor.
GALİP KAYA: LİSANSIMI ÇIKARTIP TENİS TURNUVALARINDA MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM
Lisans çıkarttıktan sonra turnuvalarda mücadele etmek istediğini ifade eden Galip Kaya, "8 yıldır kortlarda görevliyim. İlk zamanlar bu spora hiç hevesim, ilgim yoktu. Sağ olsun tenis il temsilcisi Hasan Korkmaz hocamın teşviğiyle bu spora başladım. Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ederim. Bu sporu yapmaktan mutluyum. 1 aydır mesai saatleri dışında haftanın 34 günü Hasan hocamla çalışıyoruz. Kademe kademe ilerliyorum. İnşallah ileride lisansımı çıkartıp tenis turnuvalarında mücadele etmek istiyorum. Seyretmekten keyif alıyordum ama hiç aklımda yokken bir anda kendimi elimde raketle tenis kortunda buldum. Severek yapıyorum bu sporu" şeklinde konuştu.
BURDUR TENİS İL TEMSİLCİSİ VE ANTRENÖR KORKMAZ: TENİSİN YAŞI YOKTUR
Galip Kaya'nın tenis oynamak için çok hevesli olduğunu belirten Burdur Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Hasan Korkmaz ise "12 yıldır Burdur'dayım. Burdur'da tenis oynayan çok az olmasına rağmen geçen sürede ilgiyi artırdık. Birçok turnuva yaptık. Birçok veteran sporcuya lisanslar çıkarttık. Galip Bey tenis kortlarımızın bakımıyla ilgilenen görevli bir arkadaşımız. Tenis oynayanlara ilgiyle 'ben de oynarım' der gibi bakıyordu. Birlikte antrenmanlara başladık. Haftada 34 gün antrenman yapıyoruz. Kendisi inanılmaz hevesli. İnşallah lisansını da çıkartıp federasyon turnuvalarında resmi olarak oynatmayı düşünüyoruz. Tenisin yaşı yoktur. Burdur'da tenisi en tepelere getirmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galip Kaya'nın açıklamaları
Antrenmandan görüntüler
Hasan Korkmaz'ın açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-01-23 10:06:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)BAŞARILI ÇALIŞANLARA UMRE HEDİYESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAŞARILI ÇALIŞANLARA UMRE HEDİYESİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.