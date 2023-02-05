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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da eğitime 1 gün ara verildi

DHA

Burdur'da eğitime 1 gün ara verildi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da kar yağışı ile kent beyaza bürüdü. Burdur Valisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. 
Meteorolojinin kar uyarısı yaptığı kentte öğleden sonra başlayan kar yağışı ile çatılar ve ağaçlar beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda kardan adam yaparken, bazı vatandaşlar da özçekim yaptı. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ve trafik ekipleri de Burdur-Antalya Karayolu'nda tedbirlerini artırdı.
Kar yağışının etkili olduğu Gölhisar, Altınyayla Ballık köyü bölgesi, Bucak Çamlık köyü, Ağlasun Sagalasos, Tefenni Belkaya, Yaylaköy, Merkez Çatağıl, Taşkapı, Sarıova köyleri ile Salda Kayak Merkezi, Büğdüz-Aziziye grup yolunda İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiğini bildirdi. Vali Arslantaş, paylaşımında "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı ilimiz genelinde devam ediyor, eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 07 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-02-05 21:03:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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