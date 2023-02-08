Burdur'daki Çinlilerden deprem bölgesine yardım



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da mermercilik faaliyetinde bulunan Çinliler deprem bölgesine yardım amacıyla 1 TIR insani malzeme ve 1 milyon lira topladı.

Burdur Çinli Mermerciler Birliği'ne üye 30 mermerci Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için ekmek, yatak, yorgan, battaniye, katalitik soba, çocuk bezi gibi ürünlerden oluşan bir TIR yardım malzemesi gönderdi. Birlik adına açıklama yapan Guoxıong Chen, "Deprem bizi çok üzdü. Türkiye'ye geçmiş olsun. Çinli arkadaşlarımıza haber verdik. Türkiye için yardım edeceğiz. Para, yiyecek, bebek mamaları, temizlik malzemeleri topladık. Şu anda hepsi TIR'da. En kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacak" dedi.

Guoxıong Chen, yardım amacıyla toplanan 1 milyon liranın AFAD'ın belirlediği hesaba bağışlanacağını söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-02-08 18:02:53



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