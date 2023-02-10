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Eşini öldüren sanık: Psikolojim bozuk, tedavim olsun her şeyi anlatacağım

DHA

Eşini öldüren sanık: Psikolojim bozuk, tedavim olsun her şeyi anlatacağım


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 8 Nisan'da eşi Nurcan Seçer'i av tüfeğiyle öldüren Serhan Seçer, mahkemede "Karım rahmetli oldu. Ablam da beni ziyarete gelirken kazada öldü. Psikolojim bozuk, tedavim olsun her şeyi anlatacağım" dedi.
Olay, geçen 8 Nisan saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde Seçer çiftinin işlettiği restoranda meydana geldi. Serhan Seçer, av tüfeğini yanına alıp yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Nurcan Seçer ile işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçer, iş yerinin kapısında eşine av tüfeğiyle ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanan Nurcan Seçer, yere yığıldı. Olay yerinden kaçan Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ömer K.'ye ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi olan babası Şeref Seçer, oğlunu görünce müdahale edip tüfeği elinden aldı. İhbarla gelen ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sonunda Serhan Seçer hakkında 'eşe karşı kasten öldürme ve kayınpederi ile kayınbiraderini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada Nurcan Seçer'in ailesi ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Serhan Seçer, "Benim karım rahmetli oldu. Ablam da beni ziyarete gelirken kazada öldü. Psikolojim bozuk, tedavim olsun her şeyi anlatacağım" ifadelerini kullandı.
Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı, sanığın nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerinden cezalandırılmasını talep etti. Sercan Seçer'in avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve Serhan Seçer'in akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun Adli Tıp Kurumu'ndan gelmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-02-10 12:43:57

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