Topladığı odunları sırtında taşıyarak depremzedeler için getirdi 

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Halim AKCA/BUCAK, (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde 60 yaşlarındaki bir kadın dağda topladığı odunları sırtında taşıyıp, deprem bölgesine yardım amaçlı kurulan merkeze getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası bölgede üşüyenleri televizyonda izleyen bir kadın, evini çevreleyen dağda odun topladı. 60 yaşlarındaki kadın, depremzedelere destek olmak için odunları sırtında taşıyarak yardım malzemelerinin toplandığı merkeze getirerek teslim etti. Adını açıklamayan kadının davranışı herkesi duygulandırdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2023-02-10 12:45:49



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