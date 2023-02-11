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Yardım kamyonunun önünü kesip, şoförü tehdit ettiler

DHA

Yardım kamyonunun önünü kesip, şoförü tehdit ettiler


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren kamyonun önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kamyonu yağmalamaya çalışanları ikna ederek, yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı, "Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim" dedi. Olay, Hoşafçı'nın yakını tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Burdur Belediyesi'nin organizasyonu ile salı gecesi deprem bölgesine yardım malzemesi götürmek için yola çıkan Onur Hoşafçı (35) yönetimindeki 15 DL 522 plakalı kamyon, Hatay yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Kamyonun ilerlediği yolu otomobille kapatıp, geçişini engelleyen kimliği belirsiz kişiler şoförü tehdit etti. Kamyondaki yardım malzemelerini kendilerine vermesini isteyen kişilere, parasını cebinden ödediği mazot parasıyla 850 kilometre yol kat ettiğini belirten Hoşafçı, ikna ederek, yolu açmalarını sağladı. Daha sonra güzergahına devam eden Hoşafçı, yardım malzemelerini Hatay Expo Merkezi'ne götürdü.
Onur Hoşafçı, "Hatay'da Expo Merkezi'ne gitmemi söylediler. Nereden gideceğimi bilmediğim için bana yol tarif ettiler. Yolda başıma talihsiz olay geldi. Keşke olmasaydı. Çok üzüldüm. Yolumu kesenlere, 'İhtiyaçlarını diğer arabadan almışsın' dedim. Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim."
Bu sırada yolculukta Hoşafçı'nın yanında yer alan yakını, yaşananları telefon kamerasına kaydetti.
Yardım malzemeleri götürmek için gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istediğini anlatan Hoşafçı, "Bir daha gideceğim. Bu yarayı sarana kadar gideceğiz. Haber bekliyorum. Japonya'dan gelenler yardım için bizim ambulansımıza yol açıyor. Biz de Türk milleti olarak elimizden geleni yapacağız. Gözlerimiz şişene kadar çalışacağız. İnsanlara yardım edeceğiz. Lütfen oraya gönderilen yardım malzemeleri arasında boş tüp olmasın. Topuklu ayakkabı, yırtık pantolon göndermesinler. Kendi giymeyeceğinizi, göndermeyin. Yardım yapıyorsak hakkıyla yapalım" ifadelerini kullandı.
Hatay'a yardım malzemesi götürdükten sonra 1 gün orada kaldığına değinen Hoşafçı, yardımların toplandığı merkezde iş makinesi kullanarak çalışanlara destek verdiğini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-02-11 15:04:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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