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Yangından kaçan canlıları avlamak için bekleyen şahinin davranışı ilk kez kayda alındı

DHA

Yangından kaçan canlıları avlamak için bekleyen şahinin davranışı ilk kez kayda alındı


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar Gölü'nde kuş sayımı yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 18 Ocak'ta çıkan sazlık yangınında şahinin, alevlerden kaçan kemirgen ve küçük memelileri avlamak için bekleyişini görüntüledi. Uzman biyolog ve kuş bilimci Lale Aktay Sözüer, şahinin beslenme amacıyla yanan alanının çevresindeki bekleyiş davranışının, Türkiye'de ilk defa kayıt altına alındığını söyledi.
Burdur'da Gölhisar Gölü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış ortası kuş sayım çalışmalarını yaparken 18 Ocak'ta sazlık alan yangınını fark etti. Uzman biyolog ve kuş bilimci Lale Aktay Sözüer, kuş sayımı sırasında karşılaştıkları sazlık yangınına müdahale ederken şahinin, alanının etrafından ayrılmadığını gördü. Uzun yıllar Göller Bölgesi'nde çalışmalar yaptıklarını belirten Sözüer, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile birlikte Gölhisar Gölü'nde su kuşu sayımında bir yangına denk geldik. Sazlık yandı. Çok üzücüydü, kaçışan hayvanları gözlemledik. Olaya müdahale ederken alanda farklı bir gözlem yaptım. Türkiye'de daha önce gözlemlenmemiş ancak bazı yırtıcı kuşların gerçekleştirdiği bir davranışı gözlemledim. Bir şahin, ağaç üzerinde yangın sınırının kenarında alanı izliyordu. Bu davranış, şahinin yangından kaçmaya çalışan kemirgenler, küçük memelilerle beslenmeyi beklediği bir davranıştı" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE İLK DEFA KAYIT ALTINA ALINMIŞ OLDU'
Şahini gözlemlediği süreci anlatan Sözüer, "Şahin, yarım saat sonra yangının başka bir noktasına gitti, daha sonra başka bir noktada durdu ve tekrar yangın alanını izledi. Yanı başında ateş varken oradan gelecek besinleri bekledi. Sonra da şahini yanan alanlarda gözlemledik. Bu da Türkiye'de ilk defa kayıt altına alınmış oldu. Bu bilinen bir davranış ama ülkemizde, bölgemizde ilk defa Gölhisar Gölü'nde çok üzücü bir olayın sonucunda gözlemledik ve belgelemiş olduk" dedi.
Lale Aktay Sözüer'in eşi, zootekni uzmanı ve doğa bilimci Özgün Sözüer de Türkiye'de ilk defa böyle bir davranışı kayıt altına almanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Sözüer, şöyle konuştu:
"Türkiye'de şahinin yangın anında doğadaki davranışına ait bir fonksiyonun ilk kaydıdır. Bu davranış biçiminin gözlemlendiği dünyadaki yerler de Türkiye'de olduğu gibi yarı kurak habitatlar. Avustralya, Güney Afrika, Orta Afrika'nın tropikal olmayan kesimleri, yine Güney Amerika'nın tropikal olmayan kesimlerinde de bu davranış gözleniyor. Yırtıcı kuşlara ait Türkiye'deki ilk davranış gözlemi kaydıdır bu. Bunun Avustralya'da belirlenmesi de çok enteresan. Çünkü uzmanlar, bilim adamları bunu önce hiç anlayamasalar da ilk önce Aborjinlerin halk söylenceleri aracılığıyla keşfediyor. Bunun doğruluk payının olup olmayacağını arazi gözlemleri ile birleştiriyorlar ve gerçek olduğunu fark ediyorlar. Yırtıcı kuşlar arazilerde çıkan yangınlardan kaçan kemirgenleri avlamayı fırsat olarak değerlendiriyor. Bu çok enteresan. Bu da bize çok heyecan verdi. Çünkü biz Türkiye'de böyle bir davranışın olup olamayacağı konusunu sürekli tartışıyorduk. Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri sayesinde bu davranışı gözlemleme fırsatı bulmuş olduk." DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-02-13 10:16:10

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