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Suriye'de görevli doktor, depremde ölen eşi ve 3 çocuğunu toprağa verdi

DHA

Suriye'de görevli doktor, depremde ölen eşi ve 3 çocuğunu toprağa verdi


Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan evlerinin enkazında kalan Emra Kahveci (36), çocukları Taha Asım (7), Muhsin Kerem (5) ve Hiran Nur (3), Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye geçici görevle Suriye'de bulunan ve doktor olan baba Bahadır Kahveci de katıldı.
Doktor Bahadır Kahveci, geçici görevle Suriye'deyken, Kahramanmaraş'ta kalan eşi Emra Kahveci, oğulları Taha Asım ve Muhsin Kerem ile kızı Hiran Nur, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Kurtarma ekipleri, 7'nci günde Emra Kahveci ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaştı.
Anne ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Burdur'un Bucak ilçesine getirildi. Cenaze törenine baba Bahadır Kahveci ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile çok sayıda kişi katıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Keser'in kıldırdığı namazın ardından anne ve 3 çocuğu, Yeni Mahalle Hacısarılar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2023-02-14 17:48:42

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