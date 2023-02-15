Burdur'daki Çinlilerden deprem bölgesine konteyner ve yatak desteği

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da mermercilik faaliyetinde bulunan Çinliler, deprem bölgesine ikinci kez yardım yaptı. Çinliler, satın aldıkları 4 konteyner ve 75 yatağı TIR'lara yükleyip, deprem bölgesine gönderdi. Birlik adına açıklama yapan Guoxıong Chen, "AFAD hesabına da 1 milyon 714 bin lira yatırdık" dedi.
Burdur Çinli Mermerciler Birliği'ne üye 30 mermerci, geçen günlerde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için ekmek, yatak, yorgan, battaniye, katalitik soba, bebek bezi gibi ürünlerden oluşan TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. Birlik üyesi Çinliler, bu kez satın aldıkları 4 konteyner ve 75 yatağı TIR'lara yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.
Birlik adına açıklama yapan Guoxıong Chen, "Biz depremin ikinci günü 1 TIR malzeme göndermiştik. Şimdi de 4 konteyner ve 75 yatak gönderiyoruz. Bunun dışında AFAD hesabına da 1 milyon 714 bin lira yatırdık. Bu parayı hem Burdur'daki hem Çin'deki mermercilerden topladık. Finansal olarak bu kadar destek verdik. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Malzeme yardımı yapmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-02-15 17:03:18
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