Burdur'da depremzede öğrenciler dersbaşı yaptı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Burdur Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları dersbaşı yaptı. Oluşturulan 5 ana sınıfı, 6 ilk ve 6 ortaokul şubesinde öğrenciler eğitim öğretime başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Burdur'da misafir edilen depremzede ailelerin okula giden çocukları için 20222023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesinde bulunan KYK'ye ait iki yurtta 5 ana sınıfı ile Eğitim Fakültesi binasında 6 ilkokul ve 6 ortaokul şubesi açıldı. Bunun yanında kent merkezinde ikamet eden öğrencilerin de oturdukları mahallelere yakın okullarda eğitime başlayacağı öğrenildi. Deprem bölgesinden Burdur'a 300'ün üzerinde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin geldiği belirtildi.

MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Seyit Güven Yılmaz ile öğrenciler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, "Öğrencilerimiz bizim misafirimiz. Burdur olarak hızlı şekilde eğitimlerini kaldığı yerden devam ettirebilmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalıştı. Üniversitemiz de bu binayı bize tahsis etti. Eğitime kaldığımız yerden burada devam ediyoruz. Hayatın içinde zorluklar, sıkıntılar olabilir ancak insan kaynağını en iyi şekilde işleyebilmek, geliştirebilmek, yetiştirebilmek için eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise "Biz ev sahibi, siz misafirsiniz ama unutmayın ilerleyen zamanda üniversite çağına geldiğinizde tercih edeceğiniz üniversitelerden birisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman da depremzede öğrencilere, "Aramıza hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah sizleri kendi illerinize gönderinceye kadar bizlerin misafiri olacaksınız. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

'OKULUM ÇOK HASARLI'

Kahramanmaraş'tan gelen 8'inci sınıf öğrencisi Burak Doğan, "Benim gittiğim Serhan Çalık Ortaokulu çok hasarlı olduğu için orada okuyamazdım. Burada kendime daha iyi bir eğitim şansı gördüm. Burada kalacağız. Burada okuyacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-02-20 13:58:50



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