Burdur'un sulak alanlarında 298 kuş türü barınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'un sulak alanlarında 298 kuş türü barınıyor

DHA

Burdur'un sulak alanlarında 298 kuş türü barınıyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'daki sulak alan havzasında Türkiye'de görülen 491 kuş türünden 298'i barınıyor.
Burdur'daki sulak alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kuşların popülasyonunu izlemek, popülasyon durumları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre gerekli önlemleri almak amacıyla her yıl ocak ayında 'Kış Ortası Kuş Sayımı' yapılıyor. Kuş sayımına Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra uzman biyologlar, gönüllü kuş gözlemcileri katılıyor.
Burdur Gölü, Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Çorak Göl, Gölhisar Gölü, Karataş Gölü, Yazır Gölü gibi önemli sulak alanlarda ağırlıklı olarak sakar meke, elmabaş patka, macar ördeği, ketenkuşu, tepeli pelikan, gece balıkçılı, kaşıkgaga, gri balıkçıl, sığır balıkçılı, gülen sumru, erguvani balıkçıl, flamingo, çapraz gaga, ak gerdanlı ötleğen, yalı çapkını, küçük balaban, alaca balıkçıl, suna, kılıçgaga, balık kartalı, boz kaz, bahri gibi su kuşları ile küçük sıvacı kuşu, kızıl şahin, kayasıvacı kuşu, akkuyruklu kartal, küçük kartal, arı kuşu, kınalı keklik, maskeli ötleğen gibi 298 tür kuş barınıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-03-01 09:28:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da yangın çıkan ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Burdur'da yangın çıkan ev ve samanlık kullanılamaz ...
Restoranda 'hesap' tartışması cinayetinin sanığı: 'Sizi buraya gömeceğiz' dediler
YEREL HABERLER Restoranda 'hesap' tartışması cinayetinin sanığı: ...
(Görüntülü) BURDUR GÖLÜ ÜZERİNDE &#039;TOZ&#039; BULUTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR GÖLÜ ÜZERİNDE 'TOZ' ...
Burdur Gölü üzerinde 'toz' bulutu
YEREL HABERLER Burdur Gölü üzerinde 'toz' bulutu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.