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Burdurlu gönüllüler depremzedelere kucak açtı

DHA

Burdurlu gönüllüler depremzedelere kucak açtı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da bir araya gelen gönüllüler, 25 depremzede aileye ev bularak eşyalarıyla birlikte kullanımlarına sundu. Grup 3 ay, 6 ay ve 1 yıl kira almayacak 5 hayırseverin evini de depremzedeler için döşedi. Çalışmalardan haberdar olan Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, grubu ziyaret ederek teşekkür etti. Depremzedeler de Burdur'da çok iyi karşılandıklarını ve yabancılık çekmediklerini söyledi.
Emek Mahallesi'nde bir araya gelen 5 kişi, Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası göç eden depremzedelere yardımcı olmak için çalışma başlattı. Kendilerine 'Emek Gönüllüleri' adını veren grup, ücretsiz olarak tahsis edilen bir iş yerinde topladıkları yardımlarla döşedikleri 25 evi depremzedelere tahsis etti. Grup 3 ay, 6 ay ve 1 yıl kira almayacak 5 hayırseverin evini de depremzedeler için döşedi.
Grubun çalışmalarından haberdar olan Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Vali Yardımcısı Vekili Bahri Gökalp ile Emek Gönüllüleri'ni ziyaret ederek hediye verdi. Vali Vekili Mailoğlu, "Bu güzel kardeşlerimizin gayretine destek olmak istiyoruz. İlimizin çeşitli yerlerinde sayıları 7 bin 500'ü aşan misafirlerimiz var. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizde ne varsa, ekmeğimizi bölüşmeye hazırız ve bölüşüyoruz. Misafirlerimizden tek ricamız ne olur psikolojilerini bir an önce tamir etsinler. Sizi şerefimiz olarak, Allah'ın bize hediyesi olarak kabul ediyoruz ve inşallah sizleri de şerefimiz olarak uğurlamak istiyoruz. Burdur halkına teşekkür ediyoruz, yardımlarının devamını bekliyoruz" dedi.
'YARALARA MERHEM OLALIM, DEDİK' 
Emek Gönüllüleri grubunun kurucularından Özgül Yıldız, "Depremin birinci günü ekranda görüp ağladık, çok üzüldük. Dedik ki 'Devletimizin yanında olalım'. Depremin üçüncü günü bir arkadaşım aradı, 'deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz var ne yapabiliriz' diye. Hemen bir günde 3 ev ayarladık. 'Yaralarımızı nasıl sarabiliriz' diye düşündük ve gönüllüler olarak toplanmaya başladık. 'Biz Osmanlı torunuyuz. Bize de bu yakışır' dedik. 'Karınca misali, bir yara bandı misali yaralara merhem olalım' dedik. Ekibimiz büyüdü" diye konuştu.
Gönüllülerden Şule Nur Yüce, "20 kişilik bir kadro ile depremzedeler için bulduğumuz evlerin temizliğini yapıp ev eşyalarını temin ettik. 5 tane de gönüllü evimiz var. 3 ay, 6 ay ve 1 yıl kira almayacak hayırseverlerimiz var. Ailelerimizi yerleştirdik. Kendi çevremiz ve kendi imkanlarımızla yaptık her şeyi" dedi.
'BİZE O KADAR GÜZEL KUCAK AÇTILAR Kİ'
Hatay'dan Burdur'a gelen depremzede Özlem Çakmak, "Burdur halkına çok çok teşekkür ederim. Bana burada bir yabancı olduğumu asla ve asla hissettirmediler. Öyle bir yere gelmişiz ki; iyi ki Burdur'a gelmişiz. Bize o kadar güzel kucak açtılar ki. Bizim sadece bir tebessüme ihtiyacımız vardı. İyi ki sizin gibi insanlarla karşılaştık" diye konuştu.
'BURADA HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİM'
Nihat Kaya da "Malatya'dan Didim'e geçtik. Bir hafta Didim'de kaldık. Yeğenimin tavsiyesi üzerine Burdur'a geldim. İyi ki de geldim. Çocukluğumun Malatya'sını gördüm burada. Burada hiç yabancılık çekmedim. 24 saat arandım. Ne ihtiyacımız olursa sordular. Çok büyük bir felaket yaşadık. Kaybımız çok büyük. Allah bir daha yaşatmasın. Biz insanlıkta kazandık. Ben bunu gördüm. Evet kayıplarımız var Allah yakınlarını kaybedenlere sabır versin" dedi.
Emek Mahallesi Muhtarı Haluk İnal da "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey yaptılar" diye konuştu.
Vali Vekili Ahmet Mailoğlu grup üyelerine hediye verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-03-03 11:20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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