Havvalinur, yarışmadan kazandığı parayı depremzedelere bağışladı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, lise öğrencisi Havvalinur Zengin (15), İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Sabır' konulu hikaye yazma yarışmasında birinci olup, kazandığı 700 lira ödülü, okulundaki depremzede öğrencilere bağışladı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde lise öğrencileri arasında 'Kök Değerler Eğitimi' kapsamında 'Sabır' konulu hikaye yazma yarışması düzenlendi. Yarışmada, il birincisi olan Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Havvalinur Zengin, 700 TL ödül kazandı. Havvalinur Zengin, para ödülünü, okuldaki depremzede öğrencilere verilmek üzere müdür Özlem Karpuz´a verdi.

'ÖDÜLÜNÜ ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMAK İSTEDİ'

Okul müdürü Özlem Karpuz, yarışmayla ilgili bilgi vererek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Kök Değerler Kılavuz Kitabı kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından her ay için seçilen kök değerlerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Şubat ayı değerimiz 'Sabır'dı. Bu konuyla ilgili yarışma duyurusunu öğrencilerimize yaptık. Yarışmaya 3 eser katıldı ve Havvalinur'un eseri 1'inci seçilerek il değerlendirme komisyonuna gönderildi. Öğrencimiz il genelinde de yapılan değerlendirmede birinci seçildi. Havvalinur, kalemi kuvvetli, çalışkan, başarılı, hanımefendi, gurur duyduğumuz bir öğrencimiz. Ödülünü ona takdim ettikten sonra hiç düşünmeden arkadaşlarıyla paylaşmak istediğini ifade etti. Şu anda zor durumda olan deprem bölgesinden gelen arkadaşları olduğunu belirtti ve bizden bu arkadaşlarına ulaştırmamızı istedi" diye konuştu.

Havvalinur Zengin de "Okulda bir yarışma düzenleneceğini duydum ve katılmak istedim. Değerlendirmede birinci oldum. Daha sonra il genelinde de birinci oldum. Daha önce de kadına yönelik şiddetle mücadele konulu kompozisyon yarışmasında il ikincisi olmuş ve ondan kazandığım kıyafeti de ihtiyaç sahibi bir arkadaşıma bağışlamıştım. Bu yarışmada da kazandığım ödülü okulumuzdaki depremzede arkadaşlarıma bağışladım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-03-11 10:18:35



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