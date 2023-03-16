Depremzede Fatma ile Adnan yerleştirildikleri yurtta tanışıp, evlilik kararı aldı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra Burdur'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen depremzede Adnan Altuntaş, düzenlenen organizasyonda depremzede Fatma Gültekin'e evlilik teklif etti. Gültekin'in teklifi kabul etmesinin ardından yüzükler takılıp, isteme merasimi yapıldı. Yurtta kalan depremzedeler de davul zurna eşliğinde eğlenerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Burdur'a gelen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Gaziantep'ten gelen Adnan Altuntaş ile Malatya'dan gelen Fatma Gültekin, yerleştirildikleri MAKÜ İstiklal Yerleşkesinde bulunan Asımın Nesli erkek öğrenci yurdunda tanıştı. Yaklaşık 1 ay görüşmenin ardından dün Adnan Altuntaş, Fatma Gültekin'e evlilik teklifi etti. Fatma Gültekin'in evlilik teklifini kabul etmesinin ardından yurt görevlilerinin yaptığı organizasyonla yüzükler takıldı, ardından da kız isteme merasimine geçildi. Daha sonra yurtta kalan depremzedeler davul zurna eşliğinde eğlenerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.

'TANIŞIYORDUK AMA AÇILAMIYORDUM'

Fatma Gültekin, "Burada tanıştık, görüşmeye başladık. Çok heyecanlıyım, şaşkınlık içerisindeyim" dedi. Adnan Altuntaş da "Tanışıyorduk ama açılamıyordum. Bugün ilk defa açıldım, ilk olarak 'hayır' cevabı aldım. Hastanede 'evet' cevabı alınca sağ olsun müdürüm bizi kırmadı yarım saat içerisinde organizasyonu ayarladılar. Çok şükür mutluyuz. Müdürümüz babamızdır, büyüğümüzdür. O uygun gördüğünde nikahımızı da kıyacağız" diye konuştu.

'ÇOK ANLAMLI BİR GÜNE ŞAHİT OLUYORSUNUZ'

Yurt müdürü Ramazan Ergene, "Bugün çok anlamlı bir güne şahit oluyorsunuz. Bu Malatya ve Gaziantep'in aşk, sevgi buluşması. Bazen depremler böyle şeylere de vesile oluyor. Ben erkek babası olarak burada görev alıyorum. Sayın İl Müdürümüz Mustafa Özçelik de kız babası olarak burada" dedi.

'4 YIL SONRA YURTTA EVLENDİLER'

Hatay'dan Burdur'a gelen ve Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Fatma ve Ömer Soyak çifti de 4 yıllık ilişkilerini geçen günlerde evlilik ile taçlandırdı. Yurt görevlileri Soyak çiftini de organizasyona davet etti. Ömer Soyak, organizasyonda eşi Fatma Soyak'a yüzük taktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-03-16 13:57:39



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