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İmamoğlu'ndan fötr şapkalı mesaj: Size söz biz bu seçimi kaptırmayız (2)

DHA

İmamoğlu'ndan fötr şapkalı mesaj: Size söz biz bu seçimi kaptırmayız (2)


`86 MİLYON İNSANIMIZ İÇİN KAZANACAĞIZ´
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta'daki programının ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in daveti üzerine Burdur'a geldi. İmamoğlu, Şeker Meydanı'nda Burdurlulara hitap etti. İmamoğlu, "Birleşeceğiz, kazanacağız, kim için 86 milyon insanımız için kazanacağız. Kazanan bir avuç insan ya da bir kişi ya da bir parti değil. O dönem bitti. Şimdi kazananlar kulübü 86 milyon insanımızdır. Şimdi tam zamanı. Hep birlikte kazanacağız. Bu seçimin kaybedeni bir kişi ya da bir avuç insan olacak. 86 milyon kazanacak" dedi.
13'üncü cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Sizlere hak, hukuk, adalet savunucusu, Millet İttifakı´nın kurucusu ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını, sevgilerini, saygılarını getirdim. Genel Başkanımız diyor ki `Bizim isteklerimiz var. Milletimiz bize oy versin. Milletimiz asla bölünmesin, insanlarımızdan Millet İttifakı´na oy istiyoruz. Biz bu sistemi değiştirip, liyakati getireceğiz" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu, Burdur Gölü ve Salda Gölü için bilim kurulu oluşturacaklarını da sözlerine ekledi. Ekrem İmamoğlu daha sonra Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde STK temsilcileriyle iftar yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-04-05 21:05:58

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