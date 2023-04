Bakan Çavuşoğlu: Bugün Türkiye akıllı güçtür

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. 21 yılda dışa bağımlılığı azalttıkça sahada da, masada da daha güçlüyüz. Artık başkalarının kurduğu oyunları takip eden bir Türkiye yok. Artık masayı kuran, oyunun kurallarını belirleyen bir Türkiye var. Bugün Türkiye akıllı güçtür" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, 28'inci dönem milletvekili adayları Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, Volkan Mengi ve partililerle birlikte Üçgen Kavşak'tan başlayıp Cumhuriyet Caddesi'ndeki SKM'ye kadar esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ve vatandaşlardan seçimlerde destek isteyerek, bayramlarını kutlayan Bakan Çavuşoğlu, sonrasında SKM'nin açılışına katıldı.

'DÜNYADAKİ HER BİR HANENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADI'

Açılışta konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak'ın birlik, beraberlik, üretkenlik ve çalışkanlığın yaşandığı bir ilçe olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "21 yıldır her seçimi kazanan bir liderimiz var. Halkın teveccühüne ve güvenine layık olmuş liderimiz var. Aslında şu anda tüm dünyanın güvendiği ve umut beklediği bir liderdir Cumhurbaşkanımız. Ukrayna savaşından sonra tahıl anlaşması ile abartmıyoruz, dünyadaki her bir hanenin ekonomisine katkı sağladı. Gıda fiyatlarında yükselmeyi bırakın düşüş yaşandı. Her tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla bu katkıyı sağlıyoruz. Türkün ve Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm dünyadadır. O yüzden kendimizle ne kadar gurur duyuyorsak azdır" dedi.

'HAYAL EDİLEMEYENLERİ DE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Hiçbir zaman eziklik duymadıklarını, hiç kimseye tepeden bakmadıklarını ancak dünya barışına yaptıkları katkıyla da övüneceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "21 yıldır yarım kalan hikayeleri tamamladık. O kadar yarım kalmış hikayeler vardı ki temeli atılmış, 30 yıl bitmemiş barajlar da vardı. Halkımızın sağlık başta, aldığı hizmetlerde hayalleri vardı. Hepsini gerçekleştirdik. Ama o da yetmedi hayal edilemeyenleri de gerçekleştirdik. Mega projeleri hayata soktuk. Bu aslında Cumhuriyetimizin ilk asrının başarılı şekilde tamamlanmasına da vesile oldu. Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyeti kurarken hamleler yapmış, hedefler koymuş ama bazı koalisyon hükümetlerinin başarısızlıklarından dolayı maalesef istediğimiz başarıyı elde edememişiz. Muasır medeniyetler seviyesine çıkamadık" diye konuştu.

'SANA SÖZ' SLOGANI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın 'Sana söz' sloganının boş bir slogan olduğunu belirterek, "Geçmişte, bizim gençlik yıllarımızda siyasetçiler gelirdi, her biri 10 defa söz verirlerdi. Alanya'ya gelirler Alanya'yı, Manavgat'a giderler Manavgat'ı il yapacağız derlerdi. 'Sana söz' eski günleri hatırlatıyor" dedi.

Dünyanın hızlı değiştiğini, bu değişime ayak uydurmanın yetmeyeceğini, değişimi yönetmek gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin hayallerinden, ideallerinden istifade etmemiz lazım. Gelecekte bu ülkeyi gençler yönetecek. Artık hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. 21 yılda dışa bağımlılığı azalttıkça sahada da, masada da daha güçlüyüz. Artık başkalarının kurduğu oyunları takip eden bir Türkiye yok. Artık masayı kuran, oyunun kurallarını belirleyen bir Türkiye var. Sahada güçlüyüz, diplomaside de güçlüyüz. Masaya gidiyoruz, masa tükeniyorsa sahaya iniyoruz, sert gücümüzü de yumuşak gücümüzü de gösteriyoruz. Diplomasi ise diplomasi, kültür ise kültür, barış ise barış, her alanda ama diplomasi tükendi ise masa tükendi ise sahaya inmek de elzem oluyor. Bu ikisini yerinde ve zamanında kullanarak akıllı güç Türkiye artık. O yüzden bugün Türkiye akıllı güçtür. Biz sadece kendimiz güçlü olalım demiyoruz. Birlikten güç doğar diyoruz. Dayanışma çok önemli, Ukrayna savaşı dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 90'lı yıllarda bağımsızlığını kazanan Türk devletlerine yeterince elimizi uzatabildik mi? Süleyman Demirel, Turgut Özal ilgilendiler ama Türkiye'nin gücü o zaman o kadardı. Beklentileri karşılayamadık. Bugün ne yaptık? Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk dünyasını birleştirdik. Ailemiz büyüyor, herkes gözlemci olmak istiyor. İnşallah uluslararası çok güçlü bir teşkilat haline geleceğiz."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmalardan sonra AK Parti Bucak SKM açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

