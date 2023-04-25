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Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye´nin kaderini değiştireceğiz (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye´nin kaderini değiştireceğiz (2)


'BU ÜLKEYE SÖZÜM VAR´
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte `Millet Buluşmaları´ kapsamında Eskişehir´in ardından Burdur'a geldi. Cumhuriyet Meydanı´nda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Daha iyi, daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Bu ülkeye sözüm var. Bu ülkeye baharı, huzuru, kucaklaşmayı getireceğim. Kavgadan, ayrışmadan bıkmadık mı Allah aşkına? İşsizlik canımızı yakmıyor mu? Yakıyor. Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Bütün bunları çözeceğim, emin olun Allah şahittir çözeceğim" dedi.
`TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDE´
Burdur'da bu seçimde oy kullanacak 14 bin 258 genç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin kaderini değiştirmek sizin elinizde. 14 bin 258 gencin demokrasi için, hak için, hukuk için oyunu istiyorum. Yüce yaradan kâinatı adalet üzerine inşa etmiştir, adaletten sapmayacaksınız, insanları kimlikleri, inançları ile ayrıştırmayacaksınız, ötekileştirmeyeceksiniz. İnsan yüce Yaradan´ın yarattığı en yüce varlıktır. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak bizim kitabımızda yoktur.
Burdur meydanından söz veriyorum. Bu memlekete söz veriyorum. Cumhuriyet sözü veriyorum. Bu memlekette hiçbir fakirin fukaranın elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Binlerce kişinin doğalgazını kestiler. O aileleri gittim ziyaret ettim. Dul bir kadın iki çocuğu para yok. Doğalgazı ödeyememiş, kesmişler. Hangi anne çocuğunun soğukta kalmasını ister. Bunların tamamını çözeceğim. Ben diyorum ki var olan sorunları çözeceğim" diye konuştu.
`BAY KEMAL ASKERİNE DE ORDUSUNA DA SAHİP ÇIKACAKTIR´
"Bizim milliyetçiliğimizi arada bir sorguluyorlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yahu siz kim milliyetçilik kim? Allah aşkına 34 askerimiz Suriye'de şehit edildi. Vuran Rusya'ydı. 2 gün sonra Putin'in kapısına gidip dakikalarca bekleyen kimdi Allah aşkına. Bana kalkmış milliyetçilik dersi veriyor. Ölen bizim askerimiz, şehit olan bizim şehidimiz. Vuran Rusya. Rusya'nın bizden özür dilemesi gerekiyor. 'Ya biz yaptık kusura bakmayın' demesi gerekiyor. Koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Putin kapısında bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Kaç dakika Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra adam neymiş. Dünya çapında bir adammış. E doğru bir başka ülkenin Cumhurbaşkanının kapısında bekleyen, dünyaya teşhir edilen başka bir Cumhurbaşkanı yoktur. Bay Kemal buna asla izin vermeyecektir. Bay Kemal askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır, güvenlik güçlerine de sahip çıkacaktır. Bay Kemal terör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır. Bizim iki kırmızı çizgimiz bayrak ve vatan. Gözümüzü kırpmadan bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz. Onun dışında bütün insanları kucaklarız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayız."
Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Ankara´ya gitmek üzere Burdur´dan ayrıldı. (DHA)Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-04-25 20:57:58

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