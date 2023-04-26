Burdur'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada Bayram Sipahi (70) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

BurdurFethiye kara yolu El Sanatları Merkezi Kavşağı´nda dün akşam saatlerinde, Hüseyin K. (66) yönetimindeki 15 ABE 389 plakalı minibüs ile Bayram Sipahi yönetimindeki 15 DP 193 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüsteki yolculardan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-04-26 10:09:28



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