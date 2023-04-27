Burdur'da Satranç Grup Turnuvası başladı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 20222023 sezonu okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Satranç Grup Turnuvası başladı.

Burdur Merkez Spor Salonu'ndaki turnuvanın ilk hamlesini Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Mustafa İmamoğlu yaptı. Turnuvaya Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, İstanbul ve Muğla'dan sporcular katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Orhan Altın, okul sporları grup yarışlarının Burdur, Bilecik, Karaman, Kırıkkale, Manisa, Rize, Tokat ve Van'da da düzenlendiğini söyledi. Altın, "Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Burdur Satranç İl Temsilciliği'nin organizasyonunda 2630 Nisan 2023 günlerinde Burdur Merkez Spor Salonu'ndaki grup yarışmaları küçükler, yıldızlar, gençler, genel ve kız olmak üzere 6 grupta, 46 takım ve toplam 242 sporcumuzun katılımı ile gerçekleşiyor. Genel kategoride ilk 4 dereceyi, kız kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden takımlar 7-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanacaklar" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı da turnuvaya katılan sporcular başarılar diledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Katılanlar

Halil Hilmi Darı'nın konuşması

İlk hamle

Katılanlar

Orhan Altın ile röportajDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-04-27 10:04:16



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