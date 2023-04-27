Burdur'da Satranç Grup Turnuvası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da Satranç Grup Turnuvası başladı

DHA

Burdur'da Satranç Grup Turnuvası başladı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 20222023 sezonu okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Satranç Grup Turnuvası başladı.
Burdur Merkez Spor Salonu'ndaki turnuvanın ilk hamlesini Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Mustafa İmamoğlu yaptı. Turnuvaya Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, İstanbul ve Muğla'dan sporcular katıldı.
Türkiye Satranç Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Orhan Altın, okul sporları grup yarışlarının Burdur, Bilecik, Karaman, Kırıkkale, Manisa, Rize, Tokat ve Van'da da düzenlendiğini söyledi. Altın, "Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Burdur Satranç İl Temsilciliği'nin organizasyonunda 2630 Nisan 2023 günlerinde Burdur Merkez Spor Salonu'ndaki grup yarışmaları küçükler, yıldızlar, gençler, genel ve kız olmak üzere 6 grupta, 46 takım ve toplam 242 sporcumuzun katılımı ile gerçekleşiyor. Genel kategoride ilk 4 dereceyi, kız kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden takımlar 7-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanacaklar" dedi.
Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı da turnuvaya katılan sporcular başarılar diledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Katılanlar
Halil Hilmi Darı'nın konuşması
İlk hamle
Katılanlar
Orhan Altın ile röportajDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-04-27 10:04:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Burdur'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye´nin kaderini değiştireceğiz (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye´nin kaderini ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Burdur mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Burdur mitinginde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.