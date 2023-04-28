Azı dişi kırılan köpeğe kanal tedavisi ve dolgu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azı dişi kırılan köpeğe kanal tedavisi ve dolgu yapıldı

DHA

Azı dişi kırılan köpeğe kanal tedavisi ve dolgu yapıldı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, azı dişi kırılan köpeğe genel anestesi ile dolgu ve kanal tedavisi yapıldı.
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen çiftin 2 yaşındaki Spitz ırkı erkek köpeğinin azı dişi kırıldı. Çift, köpeklerini tedavi için MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. MAKÜ Veteriner Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sinan Şirin ile MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki tarafından köpeğin kırık olan dişine yarım saat süren işlem ile kanal tedavisi ve dolgu yapıldı.
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki, "Veteriner Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz iş birliğiyle bir köpeğin azı dişine kanal tedavisi ve dolgu uyguladık. Veteriner Fakültesi'nden Yusuf Sinan Şirin hocamız ile köpeğin travma sonucu kırılan dişine kanal tedavisi ve dolguyu yaparak, diş fonksiyonlarının yerine gelmesini sağladık" dedi.
Köpeği genel anestezi altında yarım saat uyuttuktan sonra dişin sinirlerini aldıklarını anlatan Dr. Faki, "Yerine kanal tedavisi ve guttalarımızı koyup üzerine dolgusunu yaparak tedavisini tamamladık. Umarım bundan sonra bir sıkıntısı olmaz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-04-28 12:29:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
YEREL HABERLER Burdur'da tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Burdur'da Satranç Grup Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Burdur'da Satranç Grup Turnuvası başladı
Burdur'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.