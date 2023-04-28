Azı dişi kırılan köpeğe kanal tedavisi ve dolgu yapıldı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, azı dişi kırılan köpeğe genel anestesi ile dolgu ve kanal tedavisi yapıldı.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen çiftin 2 yaşındaki Spitz ırkı erkek köpeğinin azı dişi kırıldı. Çift, köpeklerini tedavi için MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. MAKÜ Veteriner Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sinan Şirin ile MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki tarafından köpeğin kırık olan dişine yarım saat süren işlem ile kanal tedavisi ve dolgu yapıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki, "Veteriner Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz iş birliğiyle bir köpeğin azı dişine kanal tedavisi ve dolgu uyguladık. Veteriner Fakültesi'nden Yusuf Sinan Şirin hocamız ile köpeğin travma sonucu kırılan dişine kanal tedavisi ve dolguyu yaparak, diş fonksiyonlarının yerine gelmesini sağladık" dedi.

Köpeği genel anestezi altında yarım saat uyuttuktan sonra dişin sinirlerini aldıklarını anlatan Dr. Faki, "Yerine kanal tedavisi ve guttalarımızı koyup üzerine dolgusunu yaparak tedavisini tamamladık. Umarım bundan sonra bir sıkıntısı olmaz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-04-28 12:29:36



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