Burdur'da amatör spor kulüplerine destek



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da amatör spor kulüplerine 1 milyon 147 bin 500 lira maddi yardımda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı' kapsamında, Burdur genelindeki 43 amatör spor kulübüne 1 milyon 147 bin 400 lira maddi yardımın yanı sıra 1000 antrenman topu ve okullarda kullanılmak üzere 50 pota, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle kulüp yöneticilerine teslim edildi. Törene Vali Ali Arslantaş, Defterdar Naci Günaydın, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, "Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, onların zararlı faaliyetlerden ve ortamlardan uzak kalmasına, sağlıkla ve sporla yaşamayı karakter hâline getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu kulüpler aynı zamanda ulusal yarışmalarda ilimizi, uluslararası müsabakalarda ise ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirmektedir. Türkiye'de son yıllarda amatör sporlar konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Sporun önemi çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi anlatılıp, onları amatör sporlara güzel bir şekilde yönlendirildiğinde, sporda başarıların daha da artacağı şüphesizdir" dedi.

Kemerkaya'nın konuşmasının ardından amatör kulüp temsilcilerine temsili çekleri protokol üyeleri tarafından verildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Katılanlardan detaylar

İstiklal Marşı ve saygı duruşu

Orhan Kemerkaya'nın konuşması

Temsili çeklerin verilmesiDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-05-04 10:39:08



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