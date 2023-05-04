Burdur'da amatör spor kulüplerine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da amatör spor kulüplerine destek

DHA

Burdur'da amatör spor kulüplerine destek


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da amatör spor kulüplerine 1 milyon 147 bin 500 lira maddi yardımda bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı' kapsamında, Burdur genelindeki 43 amatör spor kulübüne 1 milyon 147 bin 400 lira maddi yardımın yanı sıra 1000 antrenman topu ve okullarda kullanılmak üzere 50 pota, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle kulüp yöneticilerine teslim edildi. Törene Vali Ali Arslantaş, Defterdar Naci Günaydın, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular katıldı.
Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, "Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, onların zararlı faaliyetlerden ve ortamlardan uzak kalmasına, sağlıkla ve sporla yaşamayı karakter hâline getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu kulüpler aynı zamanda ulusal yarışmalarda ilimizi, uluslararası müsabakalarda ise ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirmektedir. Türkiye'de son yıllarda amatör sporlar konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Sporun önemi çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi anlatılıp, onları amatör sporlara güzel bir şekilde yönlendirildiğinde, sporda başarıların daha da artacağı şüphesizdir" dedi.
Kemerkaya'nın konuşmasının ardından amatör kulüp temsilcilerine temsili çekleri protokol üyeleri tarafından verildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Katılanlardan detaylar
İstiklal Marşı ve saygı duruşu
Orhan Kemerkaya'nın konuşması
Temsili çeklerin verilmesiDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-04 10:39:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.