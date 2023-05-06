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Yıldırım: FETÖ'cülerin, bölücülerin desteklediği adayı değil, milletin adamı Erdoğan'ı destekliyoruz

DHA

Yıldırım: FETÖ'cülerin, bölücülerin desteklediği adayı değil, milletin adamı Erdoğan'ı destekliyoruz


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz, FETÖ'cülerin, bölücülerin ve onların arkasındaki sahiplerinin desteklediği adayı desteklemiyoruz. Biz, yerli ve milli Togg otomobilini yapan, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan, milli muharip uçağını, F-35'ler verilmedi diye tezgaha koyan, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığının düzenlediği Burdur İş Dünyası Buluşması programında kentteki iş insanları ile bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki otelde düzenlenen toplantıda konuşan Binali Yıldırım, 6 Şubat'taki depremlerde 650 bin konut, 56 bin binanın yıkıldığını ve 50 bin insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi. Bugüne kadar temeli atılan konut sayısının 132 bine ulaştığını belirten Yıldırım, 319 bin konutun bir yıl içinde teslim edileceğini anlattı. Yıldırım, "Depremin bize faturası 2 trilyon lira. Bizim milli gelirimizin yüzde 15'i. Biz 3 yıllık kalkınmamızın tamamını oraya harcayacağız" ifadelerini kullandı.
'KAZANAN YOK CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIKLARI DAĞITIYOR'
14 Mayıs'taki seçimleri değerlendiren Yıldırım, Millet İttifakı'nın aday belirlemek için bir yuvarlak masa oluşturduğunu ve 21 ay toplanıp dağıldıklarını söyledi. Yıldırım, şunları söyledi:
"İlk başta belli olan adayı sonunda açıkladılar. Buraya kadar bir sorun yok ama bir başka şey oldu. İki tane de belediye başkanını yanına monte ettiler adayın ve cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler. Türkiye bir hukuk devleti. Size İstanbullular, Ankaralılar bir görev vermiş, belediye başkanlığı yapın diye. Daha o görev bitmeden yeni bir görevle söz veriliyor. 'İlerde cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız' diyorlar ve bu arkadaşlar şehirlerinde yok şu anda. 5 ittifakın ortaklarının her birine bir yardımcılık tahsis edildi. Biz bu sistem değişimini yaparken bize acımasızca saldırıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. 'Niye bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı koymuyorsunuz da birden fazla koyuyorsunuz?' Yandaşlarınıza arpalık mı dağıtıyorsunuz? Onlara makam mı vereceksiniz, devletin israfını daha da arttıracaksınız' diye, acımasızca bizi eleştirdi. Şimdi daha seçim yok, kazanan yok, oradan cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıyor."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben partili cumhurbaşkanı kabul etmem' ve 'ben ona cumhurbaşkanı demem' sözlerini sarf ettiğini dile getiren Yıldırım, "Geçenlerde 'Ben seçileceğim ve partimin genel başkanlığını da bırakmayacağım, en azından sistemi değiştirinceye kadar' açıklamasını takip ettiniz. Bu da çok yaman bir çelişki. İlk söylediğinin zıddını söylemiş oldu" dedi.
'TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ'
CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Binali Yıldırım, şöyle konuştu:
"Kemal Bey, adaylığını açıkladı, aynı anda dağdan PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG, Amerika'dan, Avrupa'dan FETÖ, Kemal Bey'e destek açıklaması yaptı ve hatta Yeşil Sol Parti üzerinden dağdaki bölücü terör örgütü işi daha da ileri götürdü. Dedi ki, 'Yerel özerklik gelecek, eyalet gelecek. Tepemizden İHA'lar, SİHA'lar, akıllı mühimmatlar yok olacak. Tayyip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak. Apo başta olmak üzere bütün tutsaklar salıverilecek' vesaire. Yani onu Kemal Bey de söylüyor, 'Filanı çıkaracağım, bütün FETÖ'den atılanları tekrar işe alacağım'. Kardeşim bak, bir yanda 40 bin şehidimiz var. Bedel ödemişiz, ülkenin birliği, kardeşliği için. Diğer yandan 15 Temmuz'u yaşamışız, 251 şehidimiz var. Siz, kimin adına bu sözleri veriyorsunuz? Türkiye bir hukuk devleti. Bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Tek adam' diyeceksiniz, bir yandan da nerede hukuk? 'Gelince şunu çıkaracağım, bunu yapacağım, edeceğim'. Önce hukuka, hukuk devletine, adalete kendiniz inanmanız lazım. Biz, FETÖ'cülerin, bölücülerin ve onların arkasındaki sahiplerinin desteklediği adayı desteklemiyoruz. Biz, yerli ve milli Togg otomobilini yapan, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan, milli muharip uçağını, F-35'ler verilmedi diye tezgaha koyan, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-06 11:01:29

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