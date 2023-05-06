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Hakem, 'depremzedelere bağış' şartıyla futbolcuya şikayetinden vazgeçti

DHA

Hakem, 'depremzedelere bağış' şartıyla futbolcuya şikayetinden vazgeçti


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Futbol Süper Lig müsabakalarının finalinde hakem Alper Oran, maçı kaybeden takımın kalecisi Yakup Yeşil'i kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle polise şikayet etti. Oran, ifadesi alınan kaleci Yakup Yeşil'in, depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Futbol Süper Lig Müsabakaları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde düzenlendi. 5 gün süren turnuvanın finalinde İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi şampiyon oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri, rakip takım oyuncularına ve hakemlere sözlü saldırıda bulundu. Esenyurt Üniversitesi'nden bir futbolcu plastik sandalyeyle 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine saldırmak istedi. Futbolcuyu sahadaki takım arkadaşları ile polis engelledi.
KALECİ BAĞIŞ YAPTI
Maçtan sonra hakem Alper Oran kendisine hakaret eden Esenyurt Üniversitesi kalecisi Yakup Yeşil'den şikayetçi oldu. Oran'ın şikayeti üzerine Yakup Yeşil ifade vermek için polis merkezine gitti. Polis merkezindeki görüşmede Alper Oran, Yeşil'in depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Yeşil de AFAD Başkanlığı'na 2 bin 340 lira bağış yaptı. Bunun üzerine Oran şikayetinden vazgeçti. Sonrasında Esenyurt Üniversitesi kafilesi Burdur'dan ayrıldı.
13 TAKIM MÜCADELE ETTİ
4 grupta 13 takımın mücadele ettiği turnuvada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni 2-1 yenen İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Durmuş Acar ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç verdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Final maçı seremonisi
-Final maçı
-Maç sonu hakem ve rakip oyunculara saldırı
-Ödül töreniDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-06 12:14:08

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