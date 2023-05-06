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Yıldırım: FETÖ'cülerin, bölücülerin desteklediği adayı değil, milletin adamı Erdoğan'ı destekliyoruz(2)

DHA

Yıldırım: FETÖ'cülerin, bölücülerin desteklediği adayı değil, milletin adamı Erdoğan'ı destekliyoruz(2)


İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Burdur'da işçilerle öğle yemeğinde buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında Burdur'a gelen Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiçek Mersan Mermer fabrikasında işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.
'BURDUR'UN MERMER İHRACATI 400 MİLYON DOLAR'
Burdur deyince akla, tarım, hayvancılık, tarih, tabiat ve binaları, şehirleri güzelleştiren mermerin geldiğini ifade eden Binali Yıldırım, Burdur'un mermer ürünleri dünyanın her yerine Avustralya'dan Kanada'ya, Amerika'dan Avrupa'ya her yere gidiyor. Burdur'un mermer ihracatı 400 milyon dolar. Yaklaşık 8,5 milyar lira Burdur Türkiye ekonomisine bir kaynak temin ediyor. Bizim ihtiyacımız olan ne. Üretmek, istihdam. Vatandaşlarımıza iş, güç, aş. Bunun için üretmeniz lazım. Üretmek için fabrika lazım, işçi lazım emekçi lazım" diye konuştu.
'VERECEĞİNİZ KARARIN BAŞIMIZIN GÖZÜMÜZÜN ÜSTÜNDE YERİ VAR'
14 Mayıs'ta kararı halkın vereceğini kaydeden Binali Yıldırım, "14 Mayıs´ta önünüze iki tane sandık gelecek. Birisi cumhurbaşkanlığı, birisi de milletvekilliği için. Burada en güzel, en doğru kararı siz vereceksiniz. Vereceğiniz kararın başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Bunu bilmenizi istiyorum. Ama ben bu hatırlatmayı 20 yıl boyunca bu ülkenin yönetim sorumluluğunda bulunan bir kardeşiniz olarak söylemek mecburiyetindeyim. Tabii rakiplerimiz olacak. Demokrasinin güzelliği de burada. Keşke AK Parti 20 yılda, kaliteli, ayakları yere basan rakip üretebilseydi. Olmadı. Niye olmadı. 15 seçim oldu. 15 seçimde de bize sorumluluk verdiniz. Güvendiniz, yola devam dediniz. Biz de sizin güveninize zarar getirmeyecek şekilde çalıştık, çabaladık ülkemizi bir noktaya getirdik."
'BU SEÇİMLER HER NE HİKMETSE BİZDEN ÇOK AVRUPA VE AMERİKA'YI İLGİLENDİRİYOR'
Yıldırım, işçilerle görüşmesinin ardından sonra Burdur Kültür Merkezinde partilileriyle buluştu. Yıldırım, 14 Mayıs'ta sandıkta demokrasi bayramı yaşanacağını, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin bayramını kutlayacaklarını söyledi. Yıldırım, "Bu seçimler her ne hikmetse bizden çok Amerika'yı, Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bizden başka herkes bu seçimleri can kulağıyla, dünyanın en önemli seçimi yapılacak diyor. Bu seçimler Türk Dünyasını, Ortadoğu'yu, Müslüman ülkeleri ilgilendiriyor. 7 düveli ilgilendiriyor niye biliyor musunuz? Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgenin, İslam dünyasının teminatı olarak gören, Türk Dünyasının teminatı olarak gören ülkeler var. Onlar onun için ilgileniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı sömürgeci ülkelerde tehdit olarak gördükleri için ilgileniyorlar" dedi. (DHA)Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-06 19:57:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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