Bahçeli: Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ihanettir (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temasıyla Burdur'da Şeker Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında partililere seslendi. Türk milletini korkutacak bir güç olmadığını dile getiren Bahçeli, "Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur. Bizim çizilecek bir sınırımız yoktur. Bizim bölünecek bir milletimiz yoktur. Bizim yıkılacak bir devletimiz yoktur. Ve bizim vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. İftiralar milletimizi yıldıramaz. Kaset kumpasları, sosyal medya teröristleri, küresel komplolar Türkiye'nin önünü kesemez" dedi.

Milletin, oylarını sandıkta kullanarak hükmünü vereceğini belirten Bahçeli, "Yarın fitneciler kaybedecektir. Kötüler kaybedecektir. Şeytani planlar kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Sipariş anketler kaybedecektir. Ahlaksızlar kaybedecektir. Teröristler kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Küresel komplolar kaybedecektir. Karanlık senaristler kaybedecektir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na PKK'nın destek verdiğini söyleyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ı, Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağını vadetmesi tartışmasızdır. Bir terörist alçakça ve cüretkar şekilde milletimizi tehdit ederek, '14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyebilmiştir. Eğer böyle bir niyet ve planları varsa, tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını da alıp gelmeleridir. Kılıçdaroğlu sabah başka, akşam başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da bambaşkadır. Zillet ittifakını oluşturan partilerin başkanları da aynısıdır. Bu ittifak abesle direnişini, gayri milli, gayriahlaki ve gayrimeşru tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan derseniz bunlardadır, yıkım derseniz bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki; ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş ikiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Kılıçdaroğlu'na hakim olan siyasi akıl, rehinli ve hacizlidir. Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim, sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Sorosçu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Burdur'dan soruyorum, söyle de öğrenelim. Üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir? Sıkışınca TBMM'nin af ilan edeceğini söylemişsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yanlı ve subjektif kararından medet ummuşsun. Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun? Bunlara Türkiye emanet edilemez. Bunlara asla güven duyulamaz. Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır."

Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden ABD'nin rahatsız olduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı sözüm ona devirmek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tasfiye etmek maksadıyla zillet ittifakının paydaşları, atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır. Artık her şey ortadadır, kimin kiminle yürüdüğü, kimin kimlerle el birliği yaptığı bellidir. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Yine dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi, bizdeki muhalefet gibi ülkesine ve milli haklarına cephe almamıştır. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden ABD rahatsızdır, AB rahatsızdır, Londra tefecileri rahatsızdır, terör örgütleri rahatsızdır, Soros uşakları rahatsızdır, Pensilvanya uyduları rahatsızdır, emperyalizm kuklaları rahatsızdır, küresel çeteler rahatsızdır, küresel medya rahatsızdır, şerefini bedelsiz devretmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır." (DHA)

