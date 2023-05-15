Burdurlu kadınlardan Fransa'ya bocce topu ihracatı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 4 yıl önce hayata geçirilen El Dikimi Top Üretimi Projesi'nde çalışan kadınların kuzu derisinden ürettiği bocce topları, Fransa'da yoğun ilgi gördü. Bir Fransız firma aracılığıyla 15 bin bocce topu ihraç eden kadınlar, bu yıl için aldıkları 144 bin adet sipariş için çalışmalarını hızlandırdı.

Burdur'da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi kapsamında kurs açıldı. 3 ay süren kurstan sonra bazı kursiyerler evlerinde top dikerken, bazıları da MAKÜ'nün tahsis ettiği atölyede çalışmaya başladı. 4 yıldır devam eden ve bir gelir kapısı olan projede çalışan kadınlar, ilerleyen süreçte 'Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi' adıyla kooperatifleşti.

FRANSIZLARDAN BOCCE TOPU SİPARİŞİ

4 yıldır binlerce futbol topu üreten kadınlara pandemi döneminde bocce sporunu ev ve salonlara taşıyan Fransa'dan, bocce topu siparişi geldi. Daha önce Çin'den aldıkları toplardan memnun olmayan Fransız bir firma, 2022 yılında Burdur'daki kooperatiften ilk etapta 2 bin 500 set (bir sette 6 top bulunuyor) sipariş etti. Üretilen toplardan memnun kalan Fransız firma, 2023 yılı için ise 24 bin (144 bin top) set sipariş verdi. Burdurlu kadınlar, Fransa'ya gönderilecek bocce toplarını yetiştirmek için atölyede yoğun mesai yapıyor.

Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Aysel Özcan, "2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin projesi ile futbol topu dikimine başladık. O günden bu yana kendimizi çok geliştirdik. Önceden futbol topu malzemelerimiz hazır geliyordu. Şimdi her şeyini atölyemizde kendimiz hazırlıyoruz" dedi.

'2023 BOYUNCA 24 BİN SET GÖNDERECEĞİZ'

Geçen sene de bocce topu dikmeye başladıklarını belirten Özcan, "Bocce kumsalda, demir topla oynanan bir spor. Fransa, bu sporu pandemi döneminde eve çevirmiş. Şu anda içini plastik granül ile doldurduğumuz kuzu derisi malzemeden ürettiğimiz topları, Fransa'ya gönderiyoruz. 2023 yılı boyunca 24 bin set göndereceğiz. Sonrasında da devam edeceğini düşünüyoruz. Yeni makineler alıp, üretimde çalışan kişi sayısını artırmayı düşünüyoruz. Kooperatif olarak Burdur'da dokunmadık kadın bırakmayalım diye düşünüyoruz. İhtiyacı olan bütün kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları için gelip, top dikimini öğrenmelerini istiyoruz. Kooperatifimizde şu anda 14 kişi çalışıyor ama kentte evlerde 300 kadın top dikimi yapıyor. Bunun çoğalmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-05-15 10:08:40



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