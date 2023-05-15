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Burdur'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

DHA

Burdur'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 3 milletvekilliğinden 2'sini kazandı, CHP 1 milletvekilliği aldı.
208 bin 575 seçmene sahip Burdur'da vatandaşlar, 716 sandıkta oy kullandı. Burdur İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 189 bin 682 seçmenin oy kullandığı kentte 183 bin 136 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 66 bin 846'sını alan AK Parti, 2 milletvekili, 57 bin 72 oy alan CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi eski Rektörü Adem Korkmaz (52) ile Bucak eski İlçe Başkanı Mustafa Oğuz (39) Ak Parti'den milletvekili olurken, Burdur eski İl Başkan Yardımcısı İzzet Akbulut (39) ise CHP'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADEM KORKMAZ
2018 yılında yapılan seçimlerde Burdur'un 3 milletvekilliği de yine aynı şekilde dağılmıştı.
Burdur'da 3 milletvekilinin özgeçmişi ise şöyle;
AK Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Adem Korkmaz, 1971 yılında Burdur'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2015-2023 yılları arasında rektörlük görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA OĞUZ
AK Parti 2'nci sıradan milletvekili olan Mustafa Oğuz, 1984 yılında Bucak'ta doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.  2019 2023 yılları arasında AK Parti Bucak İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası.
CHP MİLLETVEKİLİ İZZET AKBULUT
CHP 1'inci sıradan milletvekili olan İzzet Akbulut, 1984 yılında Burdur'da doğdu. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi hayatına Gençlik Kolları saymanlığından başlayıp il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, il sekreterliği yaptıktan sonra 28.04.2018'de il başkanı oldu. Milletvekili aday adaylığı için bu görevinden istifa etti. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra ediyor. Evli ve 2 çocuk babası. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-15 13:41:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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