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Burdur'da 6 yavru köpek ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

DHA

Burdur'da 6 yavru köpek ölü bulundu, soruşturma başlatıldı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde 6 yavru köpek ölü bulundu. Bucak Kaymakamlığı, "6 köpek yavrusunun vurularak öldürüldüğü iddiası ile ilgili konu titizlikle araştırılmaktadır. Hayvanlara yapılan her türlü saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" açıklaması yaptı.
Bucak ilçesi Şirlek mevkisinde dün sabah saatlerinde bir çeşme yakınlarında 6 yavru köpek ölü bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yavru köpekler bölgeden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyaya yansıyan 6 köpek yavrusunun vurularak öldürüldüğü iddiası ile ilgili konu Bucak Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde titizlikle araştırılmaktadır. Hayvanlara yapılan her türlü saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2023-05-26 14:39:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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