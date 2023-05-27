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7 saniyede pişen asırlık lezzete coğrafi işaret

DHA

7 saniyede pişen asırlık lezzete coğrafi işaret


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesine özgü asırlık lezzet, 'Gölhisar sac kavurması' coğrafi işaret aldı. Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, "1934 yılından bu yana yapılan ve 7 saniyede damak tadına uygun pişen sac kavurmamız artık tüm dünyada tanınan, ülkemizi temsil edecek bir lezzet" dedi.
Gölhisar bölgesinde yaklaşık 1 asırdır yöreye özgü olarak 'Gölhisar sac kavurması' yapılıyor. Sadece dananın but etinden yapılan kavurma, yüksek ateşte 7 saniyede pişiyor olmasıyla dikkati çekiyor. Yıllardır bölgeye ait bir lezzet olan Gölhisar kavurmasını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla coğrafi işaret çalışması başlatıldı. Gölhisar Belediyesi öncülüğünde 2 yıldır yürütülen çalışma sonucunda Gölhisar sac kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.
'GÖLHİSAR SAC KAVURMAMIZ ARTIK TESCİLLİ'
Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını belirterek, "Gölhisar sac kavurmamız artık tescilli. Gölhisar Belediyesi olarak 2021 yılında yaptığımız müracaatımız sonuçlandı. 1934 yılından bu yana yapılan ve 7 saniyede damak tadına uygun pişen sac kavurmamız artık tüm dünyada tanınan, ülkemizi temsil edecek bir lezzet. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
'100 DERECE ATEŞTE 7 SANİYEDE YEMEYE HAZIR HALE GELİR'
7 yaşından bu yana Gölhisar kavurması yaptığını anlatan Cevdet Serttaş (47), "Gölhisar kavurması dananın iç yağından, böbrek yağından olur, dananın budundan yaprak biçiminde doğranan etler 100 derece ateşte 7 saniyede yemeye hazır hale gelir" diye konuştu.
GÖZHİSAN SAC KAVURMASININ  YAPILIŞ ŞEKLİ
Küçükbaş hayvanın iç ve kuyruk yağı ya da büyükbaş hayvanın iç veya böbrek yağı ince ince doğranarak bir tabağa konur. Büyükbaş hayvanın dinlendirilmiş but eti, sinirlerinden arındırılarak yaprak şeklinde doğranır. Yüksek ateş üzerine konulan sacda iyice eritilmiş iç yağına bir parça veya üç porsiyonluk et konur. Kevgirle çevrilerek 7 saniyede hızlı şekilde pişmesi sağlanır. Pişmesine yakın tuzlanarak karıştırılır, soğan ve domates eşliğinde servis edilir. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-27 12:07:31

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